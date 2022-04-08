Oto lastikçilerde değişim yoğunluğu yaşanıyor

DÜZCE (İHA) – Zorunluğu kış lastiği uygulamasının kaldırılması ve havaların ısınmasıyla birlikte oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

1 Aralık 2021 tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Nisan’da kaldırıldı. Bu çerçevede Düzce’de oto lastikçilerin yoğun mesaisi başladı. Kışlık lastiklerini yazlık lastiklerle değiştirmek isteyen vatandaşlar, oto lastikçilerde yoğunluk oluşturuyor. Oto lastik bakım uzmanı Ümit Sel, yaz lastiği değişiminin yakıt tasarrufu sağladığını belirterek, "Hem yakıt hem de can güvenliği açısından yaz mevsiminde kış lastiğiyle gezmek çok tehlikeli. Havaların ısınmasıyla birlikte kış lastiklerinin kesinlikle sökülmesi ve yaz lastiklerine geçilmesi lazım. Yazın kış lastiği kullanımını araçlara zarar verir. Yakıt tüketimini arttırır. Çünkü kış lastikleri vakumlu, yola tutunuyor. Dolayısıyla araçların zorlanmasını, yola tutunmasını sağladığı için fazla yakıt yaktırmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"7 derece üzerinde lastikler değiştirilmeli"

Sürücülerin lastik kullanımında artık daha bilinçli olduğunu söyleyen Sel, "Hava sıcaklıklarının 7 derecenin üzerine çıktıktan sonra yaz lastiklerinin takılması gerekiyor. Hava sıcaklıkları 7 derecenin altına inince de kış lastiği takılmalı.

Yakıt tasarrufu ve aracın yolu tutabilmesi için değişim yapılmalı. 1 Nisan’dan beri epey bir yoğunluk var. İnsanlar eskisi gibi değil, daha bilinçliler. Artık kış gelince kış lastiği, yaz gelince yaz lastiği değişimini yapıyorlar. İnsanlar yavaş yavaş daha da bilinçleniyor, daha hassaslar bu durumda" şeklinde konuştu.