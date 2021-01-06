ÖTO, Halkbank’la ‘Tedarik Zinciri’ protokolü imzaladı

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) ile Halkbank Ödemiş Şubesi arasında tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere protokol imzalandı.

"Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Protokolü" Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş ve Halkbank Ödemiş Şube Müdürü Halil Özbellek arasında imzalandı. Bu protokol ile oda üyeleri, HalkBank tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanından faydalanabilecek.

ÖTO Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş, “Alıcı ve satıcı arasında ‘Güvenli Ticaret Sistemi’ kurmayı sağlayan proje, alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyor. Bu sayede, üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecekler. Sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan, Halkbank garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 540 gün vadeye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar, nakit akışlarını rahatlatacaklar. Alacağı malın bedelini bu kartla ödeyebilecek. Satıcı da, ‘alıcı kimdir’ diye endişe duymadan malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Üyelerimizin bu avantajlı finansman imkânından faydalanmaları menfaatlerine olacaktır. Bu vesileyle imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ’lerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.