Kahramanmaraş’ın yaylalarında hazırlanan otlu peynirin sofralara uzanan lezzet yolculuğu başladı.

Kahramanmaraş’ta 2 bin 100 rakımlı Söğüt Yaylasında yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, harika lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya aday. Parmak ve Helete peynirinden sonra kentte ilk defa soğanak otu ile yapılan “otlu peynir”, yaylalarda üretildikten sonra sofralara ulaşıyor.

Yaylalarda endemik bitkiyle beslenen keçi ve koyunların sütünden elde edilen otlu peynirin diğerlerinden farkı, lezzet ve soğangillerden olan soğanak bitkisinin karışımı ile elde ediliyor olması. Kış ayından toplanıp turşu gibi bidonlara basılarak ekşimeye bırakılan soğanak otu, mayalanıp keçi sütü ile karıştırılarak 5 saat dinlenmeye alınıyor. Daha sonra keselerde süzülerek suyundan ayrışması sağlanıyor. Suyu ile lor yapan üreticiler, otlu peyniri dilimledikten sonra soğuk yayla sularında muhafaza ediyorlar.

Peynir üreticisi Seyfeddin Urak, sabahın ilk ışıklıyla birlikte işe başlayıp kış mevsimine kadar üretim yapacaklarını, sezon sonuna kadar 2 ton peynir üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kilosunu 30 liradan sattıklarını belirten Urak, “Otlu peyniri mayalıyoruz, turşu suyu ile yapıyoruz. Şimdiye kadar 800 kilogram yaptık kış mevsimine kadar 2 tona kadar üretim yapıyoruz. Talep çok fazla” diye konuştu.