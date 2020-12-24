Otellerin yılbaşı eğlencesi rezervasyonu iddialarına turizmcilerden sert çıkış: "İhanettir"

Korona virüs önlemleri kapsamında otellerde yılbaşı kutlanmasının yasaklanmasının ardından bazı otellerin yeni yıl eğlencelerini ‘alçak ses’ olmak şartıyla rezervasyon aldığı iddiasına, Antalya’daki turizmcilerden sert çıkış geldi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, “Antalya’da bu durum söz konusu bile değil. Bunlar turizmin yüz karasıdır. İçimizde varsa eğer, kendi oto sistemimizle bulup çıkartmalıyız. Bunun otelcilik ya da turizmcilikle alakası yok. Bu ihanettir” ifadelerini kullandı.

İç İşleri Bakanlığının yılbaşı genelgesiyle otellerde yılbaşı kutlamaları yasaklanmıştı. Genelgede, eğlence ve balo düzenlenmesine izin verilmeyeceği belirtilmesine karşın, bugün bazı otel ve apartların, odalarında yeni yıl eğlencesi için ‘alçak ses’ şartıyla eğlence yapabileceğini belirterek rezervasyon aldığı yönündeki iddialara, Antalyalı turizmcilerden sert eleştiri geldi.

“Bu ihanettir”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Antalya’da böyle bir durumun söz konusu bile olmadığını, turizmcilerin devletin bütün unsurlarıyla koordineli şekilde hareket ettiğine dikkat çekti. “Bizim sloganımız belli, eğlenmeye değil, dinlenmeye gelsin insanlar” diyen Kavaloğlu, iddialara yönelik ise şu sözleri kullandı:

“Bunu yapanlar, işinin doğru yapanlar değildir. Şiddetle değil daha da ağır kınıyorum. Bunlar turizmin yüz karasıdır. Kalkıp da bir tane apart otelin ahlaksızlığıyla bütün sektörü suçlamak çok doğru bir şey değil. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle de bu durum turizmi ve turizmciyi rencide edecek duruma düşürüyor. Bizim oto kontrol sistemimiz var. İçimizde varsa eğer, kendi oto kontrol sistemimizle bulup çıkartmalıyız. Bunun otelcilik ya da turizmcilikle alakası yok. Bu ihanettir.”