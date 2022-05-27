Osmaniye’de üretilen kekikler Filistin’e ihraç ediliyor

Osmaniye’de alternatif tarım ürünleri arasında üretimi yapılan ve 35 derecede hasat edilen kekikler Filistin’e ihraç ediliyor.

Çukurova’da önemli tarım arazilerine sahip Osmaniye’de kekik hasadı başladı. Merkeze bağlı Kesmeburun köyü yakınlarında 140 dönüm araziye ekilen kekikler 35 derecede hasat ediliyor. İlk olarak oraklarla biçilen kekikler daha sonra kuruması için muşamba üzerinde güneşe seriliyor. Yaklaşık bir hafta içerisinde kuruyan kekikler ardından sopa yardımıyla dövülerek yaprak ve saplarının ayrışması sağlanıyor. Elek yardımıyla yaprakların tamamen ayrıştırıldığı kekikler, ardından çuvallanarak ağızları dikiliyor. Zorlu bir hasat aşamasından geçen kekikler daha sonra İskenderun üzerinden Filistin’e gönderiliyor. Filistin’de kilosu 7 ila 8 dolardan satılan kekikler, yılda 4 defa hasat edilerek Osmaniye’nin tarım ekonomisine katkı sağlıyor.

Hasat edilen kekiklerin Filistin’e gönderildiğini söyleyen çalışanlardan Ahmet Ekinci, “Buraya kekik ektik. Ekilen kekikleri zamanı geldiğinde biçerek hasat ediyoruz. Biçtikten sonra kuruması için muşamba üzerine seriyoruz. Kuruduktan sonra da değnekle döverek yaprakların saplarından ayrışmasını sağlıyoruz. Elemeden de geçirdikten sonra ihraç edilmesi için çuvallama işlemi yapıyoruz. Çuvalların ağızları dikildikten sonra İskenderun üzerinden Filistin’e gönderiyoruz. Sene de dört defa hasat ediyoruz. Dönümünden yaklaşık 1 ton ürün elde ediyoruz. Hasat aşamalarını geçtikten sonra biz Filistin’e gönderiyoruz. Orada da kilosunun 7 ila 8 dolara satıldığını söylüyorlar” diye konuştu.