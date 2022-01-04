Osmangazi Köprüsü’nde 31 Aralık’ta zam gelecek diye gişelerin kapatıldığı iddiasına yanıt

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., 31 Aralık tarihinde Osmangazi Köprüsü’nün geçişini kapatarak yeni zamlı tarife için vatandaşları beklettiğine yönelik çıkan iddialara yanıt verdi.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., 31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprüsü’nden geçecek vatandaşlardan yeni zamlı tarifeyle ücret alabilmek için yolcuları beklettiği yönünde çıkan iddialara yönelik açıklama yaptı.

Oluşan mağduriyetin teknik aksaklıklar nedeniyle yaşandığını, 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamının şirket tarafından ödeneceği bildirildi.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Teknik aksaklıklar nedeniyle sürücülerimize kısa sürede olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50-00.30 saatler arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafımızdan ödenecektir. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz. Bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. olarak gerekli tüm sistemsel iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini kamuoyuna arz ederiz.”