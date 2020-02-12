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Osmangazi Köprüsü satılıyor

Açıldığı dönemde otomobiller için İstanbul ile İzmir arası gidiş dönüş maliyetinin 500 TL'den fazla olması ile çok tartışılan Gebze-İzmir otoyolunun işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım AŞ'de potansiyel hisse satışı için uluslararası yatırım bankası JPMorgan'ı danışman olarak yetkilendirildi.

Osmangazi Köprüsü satılıyor

Açıldığı dönemde otomobiller için İstanbul ile İzmir arası gidiş dönüş maliyetinin 500 TL'den fazla olması ile çok tartışılan Gebze-İzmir otoyolunun işletmesini üstlenen Otoyol Yatırım AŞ'de potansiyel hisse satışı için uluslararası yatırım bankası JPMorgan'ı danışman olarak yetkilendirildi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:33
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Osmangazi Köprüsü satılıyor

Türkiye’nin en büyük altyapı projelerinden biri olan ve Osmangazi Köprüsünü de içeren Gebze-İzmir otoyolunun ihalesini Nisan 2009’da Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay firmalarının oluşturduğu konsorsiyum kazandı.

Toplam yatırım bedeli 7.3 milyar dolar olan projenin 4.96 milyar doları kredi, 1.5 milyar doları özkaynak ve 800 milyon doları net erken işletme geliri ile fonlandı.

Sözcü'nün haberine göre, konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak JPMorgan’ın yetkilendirilmesinin ardından potansiyel alıcıların değerlendirileceği belirtilerek, “Ne kadarlık bir hisse satışı olacağı, alıcılara, fiyata ve ilgiye bağlı olarak değişir” dedi. JPMorgan konu hakkında yorum yapmadı, Otoyol AŞ’den ise haberin yazıldığı sırada bir cevap alınamadı.

Projede yüzde 19’un altında payı bulunan İtalyan Astaldi, İtalyan inşaat sektöründeki gerilemeden sert bir şekilde etkilenerek konkordato ilan etmişti.

Bu kapsamda Türkiye’deki varlıklarından da çıkan Astaldi geçen sene sonunda da İstanbul üçüncü köprüdeki yüzde 33 hissesini Türk ortağına satmak için anlaşmıştı.

Otoyol Yatırım AŞ’de Nurol İnşaat ve Özaltın’ın yüzde 26.98 hissesi bulunurken, Astaldi’nin yüzde 18.86 ve Göçay’ın da yüzde 0.2 hissesi mevcut.

Gebze-İzmir otoyolunun değer tespiti ve potansiyel alıcıların belirlenmesine yönelik danışman seçimi için girişimlere başlandığı geçen sene başında duyurulmuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Çinlilere

Aralık ayında altı Çin şirketinin oluşturdukları fonla Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun yüzde 51'ini satın alacağı basına yansımıştı.

Söz konusu şirketler: China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway.

688.5 milyon dolar harcayacaklar

Konsorsiyum üyeleri ortaklık için 688.5 milyon dolar harcayacak. Projede en büyük ortak yüzde 31 pay ile China Merchants Expressway'in olacak. Onu yüzde 20'lik pay ile CMU, yüzde 17.5 ile Zhejiang ve Jiangsu Expressway, yüzde 7 ile Sichuan Expressway ve yüzde 7'lik pay ile Anhui Expressway izliyor.

3 milyar dolar

Kule yüksekliği 322 metre olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün genişliği ise 59 metre. Köprü 1.408 metre açıklığa sahip ve toplam uzunluğu 2 bin 164 metre. Yatırım maliyeti ise 3 milyar dolar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde, günlük 135 bin araç geçiş garantisi bulunuyor. 

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