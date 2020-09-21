Osmancık’ta koyunların güz kırkımı başladı

Çorum’un Osmancık ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin güz dönemi koyun kırkım mesaisi başladı.

Çorum’un Osmancık ilçesi Sarıalan köyünde küçükbaş yetiştiricisi 54 yaşındaki Şerif Odabaşı İHA muhabirine yaptığı açıklamada “İskilip Kırklığı” adı verilen makasla yılda iki defa koyunlarını kırktığını bu işlemin koyunları hastalıklara karşı koruyarak daha sağlıklı tuttuğunu söyledi.

"Hastalıklara karşı korunuyorlar"

Yaklaşık 40 yıldır kırkım yaptığını belirten Odabaşı; “İlk koyun kırktığımda 15 yaşındaydım. İskilip kırklığı adı verilen makasla 40 yıldır yılda iki defa koyunları kırpıyorum. İlk kırkım işi havaların ısınmasıyla nisan, mayıs aylarında gerçekleştiriliyor. Böylece koyunlar arazide yazın daha rahat hareket ediyor, hastalıklara karşı korunuyor, kene, ot büzen almıyor. Ayrıca daha rahat gezip daha iyi beslendiği için etini çabuk alıyor. İkinci kırkım işlemini ise eylül aylarında yapıyoruz. Buna güz kırkımı diyoruz" dedi.

“Eskiden yüne daha çok kıymet veriliyordu”

Eskiden güz yününe daha çok kıymet verildiğini belirten Odabaşı artık pamuğa daha fazla önem verildiğini ifade ederek “ Eskisi gibi almıyorlar, eskiden çok alıyorlardı şimdilerde pamuğa önem veriyorlar” ifadelerini kullandı. Yaz başında koyunlarda gömlek halinde çıkarılan kirli kıl örtüsüne de yapağı dendiğini sözlerine ekleyen Odabaşı, kırkım işini bilmeyenin yapamayacağını vurguladı. Saatte 5-6 koyun kırkımı yaptığını belirten Odabaşı; “Bilmeyen kırkım işini yapamaz biz büyüklerimizden öğrendik, bizden sonra öğreten, öğrenen kimse olmaz. Çünkü makinelerle yapılmaya başlandı. Komşularımıza da yardım ediyoruz" şeklinde konuştu.