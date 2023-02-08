Osman Yılmaz, Turkcell’deki görevinden ayrılıyor

Turkcell’de Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Osman Yılmaz’ın, görevinden ayrılma kararı aldığı açıklandı.

Turkcell’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ’’Şirketimizde Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Osman Yılmaz, 28 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır’’ denildi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Osman Yılmaz, finans alanında gerçekleştirdiği ilkler ve üstlendiği liderlik rolünün yanı sıra, TechFin şirketlerimizde ortaya koyduğu vizyon ile hem ülkemizin hem Turkcell’imizin finansal teknolojiler alanındaki dönüşümüne çok değerli katkılar sağlamıştır. Sevgili Osman Yılmaz’a yürüttüğü görevleri ve katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılarının devamını diliyorum" dedi.