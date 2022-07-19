OSBÜK VE Kuveyt Türk’ten OSB’lerde GES yatırımlarını destekleyecek protokol

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) ve katılımcılarının çatı güneş enerjisi santrali yatırımlarına uygun finansman imkânı sağlayacak “Güneş Enerjisi Santrali (GES) Kredilendirmesi İş Birliği” protokolü imzalandı.

OSBÜK Hizmet Binası’ndaki protokol imza törenine OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Kuveyt Türk Katılım Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, OSBÜK Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç katıldı. İmzaları atılan protokole göre; OSB Müdürlükleri ve OSB sanayicileri, herhangi bir Kuveyt Türk Şubesi’ne başvurarak kredi sürecini başlatabilecek, GES yatırımlarında piyasa koşullarına göre uygun kâr payı ve vade imkanlarından yararlanabilecekler.

“Hedef OSB’lerdeki yenilenebilir enerji yatırımlarını en az iki katına çıkarmak”

Protokolün imza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 67 bin işletmenin faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirdiğini söyledi. OSB’lerin Türk sanayisinin lokomotifi haline geldiğinin altını çizen Kütükcü, organize sanayi bölgelerinde güneş enerjisi santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

Kuveyt Türk ile imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Kütükcü, “OSB’lerimizde; 985 MW’ı Güneş Enerjisi Santrali, 240 MW’ı Biokütle, 80 MW’ı Jeotermal, 11,5 MW’ı Rüzgâr Enerjisi Santrali olmak üzere toplam bin 316 MW yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştık. Türkiye’nin toplam kurulu lisanssız Güneş Enerjisi Santral gücünün yüzde 11.3’ü OSB’lerimizde üretim yapıyor. Hedefimiz OSB’lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarını 2030 yılına kadar en az iki katına çıkarmak. Kuveyt Türk ile imzalayacağımız protokolün de bu hedefimize katkı sunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Kuveyt Türk, sanayicilere daha hesaplı kaynak üretmek için çalışıyor”

Kuveyt Türk Katılım Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ise, Kuveyt Türk’ün yenilenebilir enerji destekleri konusunda yaptığı çalışmaları anlattı. 2022 yılının ilk 6 ayında Türkiye’de bin 100 MW’lık çatı GES kurulumu gerçekleştiğini ve bunun 120 MW’lık kısmını Kuveyt Türk’ün fonladığını belirten Delipoyraz, “Türkiye için çok önemli olan enerji konusunda Kuveyt Türk olarak pozisyon almamız gerektiğini düşünüyoruz. Kaynak maliyetimizi biz aşağıya çekerek sanayicimize daha hesaplı kaynak üretme konusunda özel gayretlerimiz olduğunu söyleyebilirim. İnşallah OSBÜK ile imzaladığımız protokol yeni çatı GES’lerin yapılmasına, onların Türk ekonomisine kazandırılmasına, Türkiye’nin cari açığının çok önemli bir parçası olan enerji giderinin azaltılmasına önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Yenilenebilir enerji konusunun Türkiye’nin meselesi olduğunu aktaran Delipoyraz, OSB’ler sayesinde kurulacak çatı GES’lerin enerjideki dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı vereceğini dile getirerek, OSB’lerden gelecek talepleri de tek tek değerlendireceklerini ve destek olacaklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından “Güneş Enerjisi Santrali Kredilendirmesi İş Birliği” Protokolünün imzaları atıldı.