OSBÜK, OSB’lerin yıldızlarını arıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından geçtiğimiz yıl ilki yapılan OSB Yıldızları Araştırması’nın ikincisi için başvurular başladı.

OSB Yıldızları Araştırması ile ilgili bilgi veren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerindeki 67 bin sanayi işletmesini, tamamen gönüllülük esası ile yapılan OSB Yıldızları Araştırması’na katılmaya davet etti. Araştırmanın OSB’lerdeki sanayi işletmelerini Türkiye’ye ve dünyaya anlatacak referans niteliğindeki ilk ve tek çalışma olduğunu ifade eden Kütükcü, “OSB Yıldızları Araştırması ile ülkemizin 81 ilinde OSB’lerimizde üretim yapan katılımcı sanayicilerimiz ‘en fazla ihracat yapan ilk 100 firma’, ‘en fazla kadın istihdamı oluşturan ilk 100 firma’, ‘en fazla istihdam oluşturan ilk 100 firma’, ‘en çok AR-GE yatırımı yapan ilk 100 firma’ gibi 12 farklı kategoride değerlendirilecek. Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.

Araştırmanın bu yıl Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle yapıldığını belirten Kütükcü, araştırmaya ilişkin detaylı bilgilere https://osbyildizlari.osbuk.org adresinden ulaşılabileceğini ve başvuruların da yine aynı adresten yapılacağını kaydetti. Başkan Kütükcü, araştırmanın son başvuru tarihinin ise 30 Eylül 2022 olduğunu hatırlattı.

Araştırmada değerlendirme yapılacak kategoriler ise şu şekilde:

"İlki 2021 yılı verilerine göre; OSB’lerde en fazla net satış (ciro) değeri oluşturan ilk 100 firma, OSB’lerde en fazla ihracat yapan ilk 100 firma, OSB’lerde en fazla kadın istihdamı oluşturan ilk 100 firma, OSB’lerde en fazla istihdam oluşturan ilk 100 firma, OSB’lerde en fazla stajyer istihdamı oluşturan ilk 100 firma, OSB’lerde en çok AR-GE yatırımı yapan ilk 100 firma.

İkinci değerlendirme 2020-2021 yılı değişimine göre; OSB’lerde en fazla net satış (ciro) artış oranı olan ilk 100 firma, OSB’lerde en fazla ihracat artış oranı olan ilk 100 firma, OSB’lerde en fazla kadın istihdam artış oranı olan ilk 100 firma, OSB’lerde en fazla istihdam artış oranı olan ilk 100 firma, OSB’lerde en fazla stajyer istihdam artış oranı olan ilk 100 firma, OSB’lerde en çok AR-GE yatırım artış oranı olan ilk 100 firma."