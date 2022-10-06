OSB’de tesisler kendi elektriğini üretiyor

Adana’nın Kozan ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikalar enerji ihtiyaçlarını güneş enerjisinden karşılamak için yatırım yapmaya başladı.

Son yıllarda artan enerji maliyetlerini düşürmek isteyen yatırımcılar, kendi elektriğini üretmek için tesislerinin çatılarına güneş enerjisi panelleri kuruyor. Elektrik mühendisi Burak Köse, son dönemde güneş enerjisi panelleri kurulumunda artış olduğunu belirterek, "Tamamen güneş enerjisini elektriğe dönüştüren sistemler son yıllarda büyük ilgi görüyor" dedi.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi’nde bir soğuk hava deposuna güneş enerjisi sistemi kurulduğunu ve OSB‘de güneş enerjisine yatırımın arttığını kaydeden Köse, "Bu işletmenin ayda elektrik gideri 60-70 bin TL. Fakat bu fiyat her geçen yıl artmakta. Yatırımcımız da enerji maliyetlerini en aza indirmek adına fabrikasına GES tesisi kurdurmayı planladı. Şu an tesisimizi tamamlamak üzereyiz. Bu tesisin ortalama maliyeti ve yatırımı 2 milyon 500 bin Türk lirası. Yaklaşık 3 yıl içinde bu yatırımı amorti ediyor" dedi.

Çukurova bölgesinin bol güneşli olduğunu söyleyen Köse, "Türkiye’de ortalama güneşlenme süresi en uzun bölgemizdir. Akdeniz Bölgesi bu yönden avantajlı. Bu nedenle hem ülkemizin artan enerji ihtiyacını karşılamak adına hem de kendi enerji maliyetlerini düşürmek adına panellere ilgi yoğun” diye konuştu.