Oruç Reis için ihale açıldı! Özel sektör işletecek

Türkiye'nin ilk 'yerli ve milli' araştırma ve sondaj gemisi Oruç Reis'in işletmesi özel sektöre verilecek. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Oruç Reis'in işletilmesi hizmeti için ihale açtı. MTA'nın konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Oruç Reis ihalesine konsorsiyumlar teklif veremeyecek Açık ihale usulü ile ihale edilecek hizmet alımı işi 731 takvim gününü kapsıyor. İhale 11 Haziran 2021 günü saat 11:00'da yapılacak.

İstekliler; son beş yıl içinde en az bir yıl süre boyunca 70 metreden veya 4,500 grostondan büyük araştırma, yük veya yolcu gemisi işlettiğine belgeleri (Document of Compliance - DOC, Safety Management Certificate - SMC, Safety Management System - SMS) teklifleri kapsamında sunacak.

Yapımına 2012'de İstanbul Tersanesi'nde başlanan Oruç Reis 2015'te tamamlanmıştı. Gemi, Nisan 2017'de Akdeniz'de petrol ve hidrokarbon arama görevine gönderildi.