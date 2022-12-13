Örtü altında papaya üretimi denendi, bir fidan 60 kilo ürün verdi

Türkiye’de tropik meyvelerin üretildiği şehirlerden Akdeniz iklimine sahip Mersin’de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından örtü altında muz serasında denenen ‘Papaya’nın (Carica papaya) bir fidanı yaklaşık 60 kilogram ürün verdi, deneme başarılı oldu.

Türkiye’nin yaş meyve ve sebze üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin’in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’de Akdeniz ikliminde örtü altında yetişecek yeni türleri de deneyerek üreticiye destek oluyor. Belirli bölgelerde kısıtlı miktarda üretilen papaya bitkisini muz serasında deneyen enstitü beklenenin üzerinde verim aldı. Deneme amaçlı dikilen fidanlar 9 ay içerisinde meyve vererek hasat dönemine geldi. Her bir fidanın 50 civarında meyveyle yaklaşık 60 kilogram ürün vermesi yüksek verimi gösterdi.

Her türlü vitamin var

Papayanın Akdeniz Bölgesi’nin sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle subtropik meyve türleri yanında, bazı tropik meyve türlerinin yetiştiriciliği açısından da büyük bir avantaja sahip olabileceği belirtildi. Papaya meyvesinin, A ve C vitaminleri ile K, Ca, Mg, P ve Fe mineralleri bakımından oldukça zengin olduğu aktarıldı. Özellikle güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olan meyvenin C, A ve E vitamini, Mg ve K minerali, B5 vitamini, folik asit ve lif bakımından oldukça zengin bir tür olan papayanın birçok tıbbi ve farmakolojik özelliklere sahip olduğu kaydedildi.

"İklim değişikliğine karşı alternatif ürünlere dair çalışmalar yürütüyoruz"

Papaya üretimi ile ilgili bilgi veren Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mustafa Ünlü, "Şu anda bir muz serasında küresel iklim değişikliğine karşı ülkemizde alternatif ürünlerin yetişip yetişmeyeceğine dair bir çalışma yürütmekteyiz. Araştırmacı arkadaşlarımız son yıllarda ülkemizi de etkisine alan küresel iklim değişikliğine karşı Akdeniz Bölgesi’nde yetişebilecek tropik meyvelerin yetişip yetişmeyeceğine dair denemeler yapmaktadır. Papaya bitkisinin denemesini yaptık, 9 ay önce fideleri diktik ve şu anda meyveler olgunlaştı ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. İnşallah ileriki zamanlarda alternatif olarak bu tür tropikal meyvelerin sayısını arttırmış olacağız" dedi.

Bir fide 60 kilograma yakın ürün verdi

9 ay önce papayanın toprakla buluşturulduğunu dile getiren, enstitüde Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Yalçın, "Şu an bazı bitkilerimizdeki meyvelerimiz hasat olgunluğuna geldi. Alternatif bir meyve olabilir, biz burada muzla beraber yetiştiriciliğinin birlikte yapılıp yapılamayacağını karşılaştırmak istedik. İklim istekleri bakımından muza çok benzer bir bitki. Optimum sıcaklık isteği 21 ile 33 santigrat derece. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda zarar görüyor aynı muz bitkisi gibi. Yüzde 66’nın üzerinde de nem içeriği var. Bu ortam şartları muz seralarına çok benzediği için bu fikirden hareketle muz seralarının içinde papaya ile beraber yapmayı planladık ve bunda da başarılı olduk. Bu şekilde yetiştiriciliğimize devam etmekteyiz. Şu an bitkimiz üzerinde de görüldüğü gibi 50’den fazla meyve var, yaklaşık 50-60 kilogramın üzerinde de meyve hasat etmeyi planlamaktayız" diye konuştu.

Kilogramı 70 TL civarında

Şu anda çok fazla yetiştirilemediği için sadece internet üzerinden satışlar olduğuna dikkat çeken Yalçın, "İnternetten araştırdığımız zaman fiyatlar satıcıya göre değişmekte ama tane hesabı 50 ila 100 lira, bazen kilo hesabı kilogramı 70 liradan satılmaktadır. Bu şekilde bir değişkenlik var. Piyasası tam oturmadığı için net bir fiyat da yok. Üretimi az çünkü ülkemizde, sadece Akdeniz Bölgesindeki mikro klima alanlarda yetiştiricilik yapılmakta. Zaten dışarıda yetiştirilmesi riskli. Don olduğu zaman don vurmakta, örtü altında yetiştirilmesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Güzel bir tadı var, zengin bir vitamin kaynağı

Görüntüsünün kavuna benzediğine dikkat çeken Yalçın, "Kavun gibi bir iç boşluğu var. Meyve iç boşluğunda kahverengi siyah karabiber büyüklüğünde tohumları var. Egzotik bir meyve tadı genellikle hissedilmekte. Güzel bir tadı ve aroması var. Şeker oranı çok yüksek değil, lif oranı yüksek. A ve C vitaminlerince zengin, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor içerikleri bakımından, mineral madde içerikleri de oldukça zengin bir meyvedir" şeklinde konuştu.