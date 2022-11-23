Örtü altı tarımın kalbi Antalya’da Growtech ile atıyor

Örtü altı tarım sektörü fuarı Growtech, yerel ve uluslararası geniş katılımla 21. kez kapılarını açtı. 27 ülkeden 571 katılımcı, 120’den fazla ülkeden 60 binin üzerinde ziyaretçiyi buluşturan fuar, 26 Kasım’a kadar devam edecek.

Örtü altı tarımın büyük fuarlarından Growtech, Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 60 bin metrekare alanda, “Sera ve Teknolojileri” Sulama Sistemleri ve Teknolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme” ve “Bitki Koruma” ürün gruplarına sahip katılımcıları ağırlıyor. 21. Kez düzenlenen fuarda katılımcılar, en son ürün ve teknolojilerini uluslararası tarım profesyonelleri ile buluşturuluyor. “Keşfet, Büyüt, Kazan” mottosu bu yıl ziyaretçileriyle buluşan ve 26 Kasım’a kadar sürecek fuarın açılışında yoğunluk gözlendi.

“Her yıl giderek artan bir ilgi var”

Fuar Direktörü Engin Er, Türk tarım sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası tarım sektörü paydaşları ve profesyonelleriyle aynı çatı altında buluşturduklarını ifade etti. Fuara 27 ülkeden 6’sının milli olarak katılım sağladığına dikkat çeken Er, Almanya ve Fransa’nın ilk kez katıldığını aktardı.

Çiftçiler ve firmaların yanı sıra yurt dışından da fuara olan ilginin katlandığını belirten Er, “Sadece çiftçiler değil, ürün bayileri, distribütör olmak isteyenler ya da tarım sektöründe yatırım yapmak isteyen kişiler de bu fuarı çok yoğun bir şekilde ziyaret ediyorlar. Fuardan önce açtığımız online kayda şuanda 25 binin üzerinde online kayıt yapılmış durumda. Özellikle yurt dışından çok fazla ilgi var ve bu çok umut verici. Her sene giderek artan bir ilgi var. Bizim keşfet, büyüt, kazan’ sloganımız var. Ziyaretçiler fuara gelip yeni ürünleri keşfetsinler, bunu işlerinde kullansınlar, işlerini büyütsünler ve daha çok kazansınlar istiyoruz” dedi.