Antalya’nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen bitkisel üretim verileri açıklandı. Örtü altı tarımda başı çeken ilçede domates üretimi ilk sırada yer aldı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde 2022 yılı tarım alanı 220 bin 820 dekar olarak tespit edildi. Tarım İlçe Müdürlüğü verilerine göre; domates 2022 yılının en çok üretilen sebzesi oldu. 31 bin 321 dekar alanda 487 bin 613 ton domates üretildi. 5 bin 57 dekarda üretilen dolmalık biber 54 bin 362 ton üretimle ikinci sıraya yerleşti. 4 bin 897 dekarda üretilen sivri biberden 53 bin 62 ton ürün elde edildi. 4 bin 605 dekar alanda yapılan kabak üretiminden 39 bin 142 ton, bin 987 dekarda üretilen kapya biberden ise 20 bin 863 ton ürün elde edildi.

Meyve üretiminde de; 17 bin 789 dekar alanda 37 bin 103 ton portakal, 4 bin 485 dekar alandan 8 bin 749 ton nar, 6 bin 835 dekar 4 bin 766 ton zeytin, 4 bin 153 dekar limon alanından 9 bin 830 ton ürün elde edilirken, 735 dekar alanda ise bin 677 ton greyfurt elde edildi.

Çiftçi sayısı

Aksu’daki çiftçilerin sayısı da yapılan tespitler arasında oldu. Buna göre; Ziraat Odasına kayıtlı çiftçi sayısı 4 bin 134, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kayıtlı çiftçi sayısı 3 bin 976, olarak belirtildi.

Örtü altı üretim alanı

Örtü altı üretim verileri ise; toplamda 46 bin 346 dekar. Cam sera alanı 5 bin 227 dekar, plastik sera alanı 41 bin 119 dekar alanda 781 bin 258 ton sebze üretimi gerçekleşti. 41 bin 426 meyve üretim alanından ise 84 bin 819 ton ürün elde edildi.

Hububatta ise tablo şu şekilde; 31 bin 962 dekarda 18 bin 986 ton buğday üretimi, 16 bin 43 dekarda 7 bin 797 ton pamuk üretimi yapılırken; 14 bin 605 dekar alanda 36 bin 914 ton mısır üretimi, 4 bin 123 dekarda 371 ton susam üretimi, 2 bin 481 dekarda 18 bin 607 ton yonca sağlandı. İlçede 604 dekar alanda üretimi yapılan kesme çiçekten yıllık 58 milyon 840 bin adet dal elde edildi. Bitkisel üretimin yanı sıra 6 bin 414 büyükbaş, 42 bin 396 küçükbaş yetiştiriciliği tespit edildi.