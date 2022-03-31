Örtü altı domates fideleri toprakla buluştu

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde örtü altı domates fidesi dikimleri yapıldı.

Engiz Mahallesi’nde 25 bin metrekarelik serada domates fideleri toprakla buluştu. Seranın 22 bin metrekarelik alanında dikimi yapılan domatesler 3 ay sonra hasat edilecek.

Serada incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Galip Baykal, "19 Mayıs ilçemizde en büyük seralardan birindeyiz. Seramızda yeni sezon domates dikimleri gerçekleştirilmiş durumda. 19 Mayıs’ta bu anlamda serada üretim ve serada sebze üretimi son yıllarda hızlı bir gelişim göstermekte. Bu anlamda ilçemize önemli destekler verilmekte. Bakanlığımızın destekleriyle kurulan işletmeler artmakta" dedi.

İşletmenin Ziraat Mühendisi Serap Pişkin, "Burada yazın domates, kışın marul yetiştiriciliği yapıyoruz. Şu anda deneme amaçlı 3 dönümde gül yetiştiriciliği de yapmaktayız. 22 bin metrekare alanda 4 çeşit domates yetiştiriyoruz. Kırmızı, pembe, kokteyl ve salkım domates. Hasat, Haziranın sonunu bulur. Çünkü bu sene hava şartlarından dolayı dikimimiz biraz geç oldu. Geçen sene 14 Mart’tı, bu sene 15 gün gecikmeli oldu. Hasat Haziran sonunu bulur diye tahmin ediyoruz” diye konuştu.