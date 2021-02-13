banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Hollanda'dan Türkiye'nin sağlık sistemine övgü
Hollanda'dan Türkiye'nin sağlık sistemine övgü
Biden’dan maske uyarısı
Biden’dan maske uyarısı
TİKA, Romanya’da Devlet Hastanelerini Güçlendiriyor
TİKA, Romanya’da Devlet Hastanelerini Güçlendiriyor
Kadir Topbaş hayatını kaybetti
Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Ortadoğu’nun mega projelerini Türk doğal taşları süsleyecek

Türk doğal taş sektörü, pandemi sonrasında Çin pazarında yaşadığı ihracat düşüşünü, Ortadoğu ülkelerine işlenmiş ürün ihraç ederek kapatacak.

Ekonomi 13.02.2021, 20:09
2
Ortadoğu’nun mega projelerini Türk doğal taşları süsleyecek

Türk doğal taş sektörü, pandemi sonrasında Çin pazarında yaşadığı ihracat düşüşünü, Ortadoğu ülkelerine işlenmiş ürün ihraç ederek kapatacak.

Pandemi döneminde işlenmiş ürün ihracatına yoğunlaşan Türk doğal taş sektörü, işlenmiş ürün ithalatının önemli merkezlerinden Ortadoğu pazarına yönelik, “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti” düzenliyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Ticaret Bakanlığı destekleriyle organize ettiği, “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti” 15-18 Şubat tarihleri arasında Zoom uygulaması üzerinden yapılacak. Organizasyona Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’dan ithalatçılar katılırken, 19 Türk doğal taş ihracatçısı da ürünlerini tanıtacak.

Türk doğal taş sektörünün en büyük ihraç pazarı olan Çin’de pandemi nedeniyle büyük bir daralma yaşandığı bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, bu daralmanın önüne geçmek için işlenmiş ürün ihracatına yöneldiklerini, 2020 yılında Türkiye’nin işlenmiş doğal taş ihracatının yüzde 7’lik artışla 1 milyar 58 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Ortadoğu ülkelerinin işlenmiş ürün ithalatçısı olduğuna temas eden Kaya, “Ortadoğu ülkelerinde yatırımlar, mega projeler ve ithalat artışları göz önüne alındığında Türk doğal taşının bu pazarda tanıtılması, mermer ve dekorasyon tercihlerinin anlaşılması ve doğal taş ithalatçıları ile B2B ikili iş görüşmelerinin yapılması amacıyla içinde bulunduğumuz salgın sürecini de dikkate alarak “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti”ni düzenleme kararı aldık” dedi.

BAE’de inşaat sektörünün yüzde 3.8 büyümesi bekleniyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2019 yılı doğal taş ithalatına bakıldığında 328 milyon dolar olduğu bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, BAE’nde devam eden inşaat projelerinin 2021 yılında yüzde 3.8 büyümesinin beklendiğini bu genişlemeden daha fazla pay almak için BAE’ni sanal ticaret heyeti organizasyonuna dahil ettiklerini kaydetti.

2020 yılında Vietnam’a yönelik düzenledikleri sanal ticaret heyeti organizasyonundan edindikleri deneyimlerle “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti”nin daha verimli geçmesini hedeflediklerini anlatan EMİB Başkanı Kaya, “Dijitalleşmenin sunduğu olanaklarla dünyanın en zengin desen ve renk çeşitliliğine sahip olan Türk doğal taşlarını tanıtacağız. Pandemi nedeniyle fiziki fuarların ve ticaret heyetlerinin yapılamadığı günümüzde ihracatımızda devamlılığı sağlamak için sanal fuar ve ticaret heyetlerine devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Katar 150 milyar dolarlık stat ve tesisler yapacak

Katar’ın, dış ticaretinin, uluslararası enerji fiyatlarına bağlı olarak şekillendiğinin altını çizen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Katar’ın tamamlanmış veya sürdürülmekte olan petrol ve gaz sektöründeki yatırımlar, altyapı geliştirme programı, sanayi, eğitim ve turizm sektöründeki yatırımlarla artan ihracat ve ithalata bağlı olarak dış ticaret hacmi son yıllarda katlanarak gelişiyor. 2022’de dünya kupasına ev sahipliği yapacak olan Katar, önümüzdeki on yıl boyunca 150 milyar ABD Doları büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edecek. Katar’ın 2030 vizyonu için başlatılan 470 projeye üye firmalarımızın dahil olabilmeleri için bu tür etkinliklerimizi arttıracağız. Bulunduğu coğrafya sebebiyle doğal taş sektöründe net ithalatçı pozisyonunda olan Kuveyt yıllık 126 milyon dolar olan doğal taş ithal ederken, Türkiye bu ithalattan yüzde 11,2’lik pay alıyor. Bahreyn, inşaat sektörünün 2019-2023 döneminde hızlı büyümesi hedefleniyor. Bahreyn Hükümeti, ekonominin petrol ve doğal gaza olan bağımlılığı azaltmak istiyor.

Bu amaçla 11 milyar dolarlık toplam 119 mega projenin hayata geçmesini onayladı. Bahreyn’in doğal taş ithalatında Türkiye’nin payı yüzde 18. İnşaat sektörünün önemli bir girdisi olan doğal taşlara talep mega projeler sayesinde artacak. Biz de bu ülkelere düzenleyeceğimiz sanal ticaret heyeti organizasyonlarıyla daha fazla ihracat yapacağız.”
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 51
2. Galatasaray 23 48
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Kayserispor 24 25
16. Erzurumspor 24 25
17. Konyaspor 22 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Balıkesirspor 20 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. Leicester City 24 46
3. M. United 23 45
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 24 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Burnley 23 26
16. Brighton 23 25
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 22 46
3. Sevilla 22 45
4. Barcelona 21 43
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16