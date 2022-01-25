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Orta Karadeniz’den 2021’de 2,2 milyar dolarlık ihracat, 2,9 milyar dolarlık ithalat

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, “2021 yılında idarelerimizden toplam 2 milyar 225 milyon 767 bin 790 USD tutarında ihracat, 2 milyar 937 milyon 555 bin 417 USD tutarında ithalat işlemi gerçekleştirilmiştir” dedi.

Ekonomi 25.01.2022, 10:01
Orta Karadeniz’den 2021’de 2,2 milyar dolarlık ihracat, 2,9 milyar dolarlık ithalat

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, “2021 yılında idarelerimizden toplam 2 milyar 225 milyon 767 bin 790 USD tutarında ihracat, 2 milyar 937 milyon 555 bin 417 USD tutarında ithalat işlemi gerçekleştirilmiştir” dedi.

“Dünya Gümrük Günü” Türkiye’nin 1953 yılında üye olduğu eski adı Gümrük İşbirliği Konseyi olan Dünya Gümrük Örgütü’nün ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkate alınarak her yıl üye ülkelerde Dünya Gümrük Günü olarak kutlanıyor. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Gümrük Günü 2022 yılındaki teması "Veri Kültürünü Benimseyerek ve Veri Ekosistemi Oluşturarak Gümrükte Dijital Dönüşümün Arttırılması” olarak belirlendi.

“Dünya Gümrük Günü” dolayısıyla açıklama yapan Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, 2021 faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “Bölge Müdürlüğümüz; Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan bölgede 8 Gümrük Müdürlüğü, 1 Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 1 Tasfiye İşletme Müdürlüğü,1 Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü,1 Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü,1 Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü ve 1 Personel Müdürlüğü olmak üzere toplam 14 idare, 368 personel ile faaliyet yürütülmekte olup, 2021 yılında bağlantı idarelerimizden toplam 2 milyar 225 milyon 767 bin 790 USD tutarında ihracat, 2 milyar 937 milyon 555 bin 417 USD tutarında ithalat işlemi gerçekleştirilmiştir. Bölge Müdürlüğümüz bağlantılarında 2021 yılında 2 milyar 66 milyon 214 bin 279 TL vergi tahsilatı yapılmış olup, 5 bin 858 adet gemi, 13 bin 493 adet tır, 1.507 adet uçak, 211 bin yolcu, 102 bin TEU konteynerin gümrük işlemi gerçekleştirilmiştir” şeklinde konuştu.

En çok ihraç edilen ürün ‘yaş meyve-sebze’, en çok ithal edilen ürün ‘buğday’

Ersin Başaran şöyle devam etti:

“Aynı dönem içerisinde 21 olayda toplam 3 milyon 648 bin 384 TL tutarında kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiş ayrıca Tasfiye İşletme Müdürlüğünce toplam 606 elektronik ihale ile 214 adet araç, 113 kalem muhtelif eşya satışı yapılarak bu satışlardan 25 milyon 654 bin 925 TL hasılat elde edilmiştir. Ürün Güvenliği Denetim Müdürlüğünce 2021 yılı içinde toplam 488 adet ithalat ve ihracat kalite denetimi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında ihracatı en çok yapılan ilk üç ürün; 706 milyon 274 bin USD tutarında yaş meyve-sebze, 385 milyon 577 bin 500 USD tutarında kütük ve inşaat demiri, 294 milyon 830 bin 390 USD tutarında bakır konsantresi olmuştur. Aynı dönemde ithalatı en çok yapılan ilk üç ürün; 583 milyon 192 bin 195 USD tutarında buğday, 496 milyon 220 bin 331 USD tutarında metal hurdası, 391 milyon 188 bin 588 USD tutarında motorin olmuştur.”

En çok ihracat ve ithalat yapılan ülke ‘Rusya’

En çok ihracat ve ithalat yapılan ülkenin ‘Rusya Federasyonu’ olduğunu belirten Başaran şu bilgileri verdi:

“Gerçekleştirilen ihracat işlemleri ülkeler bazlı incelendiğinde 735 milyon 530 bin 647 USD ile Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatın birinci sırada olduğu, bu ülkeyi Bulgaristan, Almanya, İsveç ve Ukrayna’ya yapılan ihracatın izlediği görülmüştür. İthalatların ülke bazlı incelenmesinde en çok ithalatın 1 milyar 331 milyon 711 bin 014 USD ile Rusya Federasyonu’ndan yapıldığı bu ülkeyi sırasıyla Ukrayna, Danimarka, Belçika ve Fas’tan yapılan ithalatlar izlemiştir. Bölge Müdürlüğümüz bağlantı gümrük idareleri arasında yapılan işlemler değerlendirildiğinden işlemlerin yüzde 94’lük bölümü Samsun Gümrük Müdürlüğü’nce gerçekleştirilmiş olup, Samsun Gümrük Müdürlüğü’nün 2021 yılı ihracat 2 milyar 10 milyon 194 bin 339 USD, ithalat tutarı ise 2 milyar 834 milyon 19 bin 775 USD olmuştur. Ülkemiz ve bölgemiz ihracatının arttırılması amacıyla yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmakta olup yapılacak yatırımlarda önceliğin katma değeri yüksek olan bilişim, yazılım, savunma ve medikal ürünlere verilerek markalaşmaya önem verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.”

“Özellikle Samsun’da mevcut kara, deniz, hava ve demiryolu bağlantıları, mevcut ve yeni faaliyete geçen organize sanayi bölgeleri, serbest bölge, lojistik merkezi, hammadde üretim tesisleri, mevcut sanayi tesisleri, Çarşamba ve Bafra Ovalarında ve bölge illerde üretilen gıda ürünleri ile şehirde mevcut kalifiye iş gücü bu kalkınmada büyük bir değer teşkil etmektedir” diyen Ersin Başaran,

açıklamasını şöyle tamamladı:

“Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak bizler bölgemizde ihracatın arttırılması, yürütülen gümrük işlemlerinin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor, bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla Samsun ve Karadeniz Bölgesi girişimcisine, iş dünyasına ve ihracatçısına destek sunmaya devam edeceğiz.”

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