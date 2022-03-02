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Orta Karadeniz Kariyer Fuarı başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde yüzlerce firma ve 6 paydaş üniversiteyi binlerce öğrenci ve mezunla buluşturacak Orta Karadeniz Kariyer Fuarı(OKAF 2022) yapılan açılış töreni ile başladı.

Ekonomi 02.03.2022, 11:31
Orta Karadeniz Kariyer Fuarı başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde yüzlerce firma ve 6 paydaş üniversiteyi binlerce öğrenci ve mezunla buluşturacak Orta Karadeniz Kariyer Fuarı(OKAF 2022) yapılan açılış töreni ile başladı.

2-3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek fuarın açılış töreninde ilk olarak OMÜ öğrencileri tarafından müzik konseri sunuldu. Ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açılış programına geçildi. Fuarda 200 işveren ve kurumun yer aldığı açıklandı.

Programda söz alan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu fuarda farklı iş alanlarında zaman ve emekle elde edilen birikimlerin görünür olması amaçlanmıştır. Üniversiteler olarak insanlık yararına ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak eko sistemin oluşması için sorumluluğumuzun farkındayız. Araştırmacı yetiştirme ve nitelikli iş gücü yetiştirmek adına her üniversite üzerine düşeni yapmaktadır. Ancak birlikte yürüyebilmek ve hedefe ulaşabilmek için öğrencilerimizin nitelikli staj imkanlarına kavuşturulması, araştırmalara paydaş olunması ve en azından prototip üretimlerinde destek sağlanması zorunluluktur. Cumhurbaşkanımızın üniversite sayısına yönelik vurgusu çok anlamlıdır. Ancak üniversite kurumu içinde bulunduğu şehirle entegre olup lokomotif görevi üstlenemez ise yük oluşturacaktır. Bu sebeple sağlıklı bir ilişki ağı oluşturulmalıdır. Bu fuarımıza yaklaşık 200 firmamız katıldı. 28 firmamız sponsor oldu. 5 bine yakın öğrencimiz dün sisteme kayıt olmuştu. Fuar süresince toplam 39 etkinlik yapılacak. Atölye, seminer söyleşi ve konferanslarla kariyer yolculuğundaki farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun önemli stratejik bir yer. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde sanıyorum Türkiye’de 21 merkezde bu etkinlikler ardışık bir şekilde düzenleniyor. Kariyer dediğimiz kavram çok geniş ve önemli bir kavram. Aslında bizim medeniyetimizde işin ehline verilmesi hedefinin çatısını oluşturan bir kavram. Geçmişte üniversiteye gitmek, hayatını kurtarmak olarak algılanıyordu. Ama şimdi lisansa geliyoruz. Bugün lisans eğitiminin bizi geleceğe taşımada yeterli olmadığını görüyoruz. İnsan olarak yapmamız gereken bir emeği vakti zamanında yapmadığımızda bunu telafi etme şansımız yok. Bu nedenle ilk öğrenme çağına geldiğimiz anda hedefe odaklı çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından açılış konseri gerçekleştirildi. Sonrasında ise programa katılan protokol fuarda açılan stantları gezerek firma yetkilileri ile sohbet etti.

Açılışa Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, üniversite rektörleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

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