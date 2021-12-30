ORSİAD Başkanı Levent Çamur: Zorluklara rağmen büyümeye devam edeceğiz

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Levent Çamur, 2021 yılını değerlendirirken, “Önce pandemi, arkasından kurdaki dalgalanmanın yol açtığı sıkıntılardan fazlasıyla etkilendik” dedi. Tedarik zincirindeki kırılma, hammadde, lojistik, konteyner, navlun krizlerinin üretimi sekteye uğrattığını söyleyen Başkan Çamur, “Dünya ticaretinde yaşanan, bizi de etkileyen bu krizler, ilave tedbirler alınmadığı takdirde 2022 yılında da devam edecektir. Ülkemizdeki kur artışının özellikle ana girdi maddeleri ithal olan sektörlere yansıması da malumunuzdur. İthalata dayalı ihracat yapan sektörlerde döviz kurundaki artışların, maliyetleri arttırması da kaçınılmaz olmuştur. Böyle bir tabloda enflasyonda da artış önlenemez” diye konuştu.

Üç Çeyrekte Büyüme Başarısı

ORSİAD Başkanı Levent Çamur Türk ihracatçısının bu koşullarda dahi Avrupa’ya yakınlık, güçlü lojistik altyapı ve maliyet avantajları sayesinde tedarikte Çin’in alternatifi ülkelerden biri olmayı başardığını da kaydetti. 2021 yılında ihracatta rekor kıran sanayicinin, ekonomik büyümenin itici gücü olduğunun altını çizen Çamur, “İhracatta kasım ayı sonu itibarıyla yıllık 221 milyar dolara ulaşmak, bu koşullarda gerçek bir rekordur. Ülkemiz ekonomisi, salgının başladığı tarihten itibaren üst üste 5 çeyrek büyümüş, bu yılın 3 çeyreğinde büyümeye devam etmiş, 2021 yılını yüksek ihtimalle çift haneli bir büyümeyle kapatmaya hazırlanmaktadır. Bu da özellikle ihracatçımızın gücünün, onlara duyulan güvenin bir sonucudur” ifadesini kullandı.

Fiyat İstikrarı, Değerinde Kur, Düşük Faiz

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, sanayicinin yeni yıldan beklentisinin ise “fiyat istikrarı ve değerinde kur” olduğunu bildirdi. Zor bir yılı geride bırakan sanayi sektörünün, 2022’de piyasalarda istikrar ve öngörülebilirliğin sağlanması için atılacak her adımı destekleyeceğini söyleyen Başkan Çamur, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ne fazlası, ne azı; değerinde kur, ihracatta rekabet gücümüzü arttıracaktır. Ayrıca ticari kredilerde yüksek faiz sorunu yatırım, üretim, istihdam önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam etmektedir. Yüzde 30’lara varan faiz oranları kabul edilemez, altından kalkılamaz. Yeni yılda bankaların yüksek faiz konusunda reel sektörü rahatlatacak adımlar atması şarttır...” Başkan Çamur, yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya öncelikle sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi.