ORSİAD: Artık inşaata değil, sanayiye dayalı büyüyoruz

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı, ülke ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Sanayide büyüme yüzde 10 olurken, hizmetler sektöründe ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Levent Çamur, büyüme rakamlarını değerlendirdi, tahminlere yakın oranda gerçekleşen büyümeye katkısı olan unsurlara bakıldığında Türk ekonomisinin artık inşaata değil sanayiye ve üretime dayalı büyüdüğünü söyledi. Sanayi tarafında yüzde 10, imalat sanayinde yüzde 9.4, finans ve sigorta sektöründeki yüzde 19.9’luk büyümeye işaret eden Başkan Çamur, “Başkentli, OSTİM’li sanayiciler olarak sanayinin, net ihracatın büyümeye katkısından son derece memnunuz” ifadesini kullandı.

OSB’LER HAREKETLİ, BEREKETLİ

Türkiye ekonomisinin artık en temel faaliyetleri olan kalemlerle büyümesinin sevindirici olduğunu da söyleyen Başkan Çamur, “700 bin kişinin istihdam edildiği sanayi ortamında, yüzde 25’lik büyümeyle ihracatın ekonomiye sağladığı katkı ve yüzde 80’lere ulaşan kapasite kullanım oranı umut verici. Organize sanayi bölgelerindeki ciddi hareketliliğin, bereketin artarak devam etmesini umut ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, ekonomimizin geleceği sanayide. O nedenle KOBİ’lere ihracatı öğretmek, ihracatçı sayımızı katlayarak arttırmak, ihracatımıza konu kalemlerin katma değerini yükseltmek zorundayız. Pandemi koşullarında dahi performansını yüksek tutan sanayicinin, ihracatçının gücüyle büyüyen bir Türk ekonomisi, yılın sonunda çift haneli büyüme rakamlarını görebilir” dedi.

GÜVEN VE İSTİKRAR ÖNEMLİ

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, iş dünyası olarak beklentilerini de sıraladı, “Ekonomide güven ve istikrar” vurgusu yaptı. Çamur, “Ekonomide güven ve istikrar, öngörülebilirlik, bizim için çok kıymetli. F aiz-kur-enflasyon sarmalından kurtulmak, finansmana erişimde karşılaştığımız sorunların bertaraf edilmesi, sırtımızdaki mali yüklerin azaltılması, yatırım hamlelerimizde önümüzün açılması öncelikli beklentilerimiz. Bunları başardığımızda sürdürülebilir büyümenin, yatırım ve istihdamın, büyüyen ekonominin halkın refah seviyesine yansımasının da önünü açmış oluruz.”