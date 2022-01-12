Orman köylüleri kestane ve defne üretiminden 18,9 milyon TL kazandı

SAMSUN (İHA) – Orman köylüleri, ormanlık alanda ürettikleri 1500 ton defneden 16,5 milyon TL ve 400 ton kestaneden de 2,4 milyon TL olmak üzere toplam 18,9 milyon TL gelir sağladı.

2002 yılında 365 bin 517 ha ormanlık alanı olan Samsun’daki orman varlığı bu yıl itibariyle yüzde 5,4 artarak, 389 bin 478 hektar alana yükseldi. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün bu yatırım yılında Samsun’da 86 adet projesi bulunuyor. Kadastro projesi kapsamında Samsun’da 2021 yılı içerisinde 81 birimde orman kadastrosu ve 2/B madde uygulamasına başlandı. 73 adet birimde çalışmalar tamamlandı.

Orman köylüleri defne ve kestaneden 18,9 milyon TL gelir sağladı

Bölge müdürlüğü kapsamında tıbbi ve aromatik bitki üretimi kapsamında Samsun’da 25 bin dekar defne ormanı mevcut olup yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapılmakta ve köylüye 16,5 milyon TL gelir sağlanıyor. 2021 yılı içerisinde yürürlüğe giren Samsun planlarında; defne türü için ayrı bir işletme sınıfı açılmak suretiyle defne türü için üretim ve bakım açısından daha olumlu bir çalışma dönemine geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca odun dışı üretim programı kapsamında Samsun’da 40 bin dekar kestane ormanında yaklaşık 400 ton üretim yapılarak, köylülere 2,4 milyon TL gelir sağlandı.