Orman köylüleri kendi elektriklerini üretmeye başladı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürlüğü tarafından sağlanan desteklerle Manisa’daki orman köylüleri hem kendi elektriklerini üretmeye hem de evlerinin dış cephe mantolamalarını yaptırarak ısı tasarrufunda bulunmaya başladı. Projenin uygulandığı Akhisar’ın Selçikli Mahallesinde 10 aile kendi elektriğini üretmeye başlarken, üretim fazlası elektriği de satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü adına İzmir ve Manisa illerinde yaşayan orman köylerini yerinde kalkındırmak köyden kente göçün önüne geçmek amacıyla yürüttüğü ORKÖY projeleri hız kesmeden devam ediyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Selçikli Mahallesinde yaşayanlara yönelik İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü görev alanında yürütülen ORKÖY çalışmaları yöre halkının yüzünü güldürüyor. Bugüne kadar 10 aileye güneş enerjili elektrik sistemi ve 8 aileye de dış cephe mantolama projesi uygulandı. Projeden faydalanmak isteyen çok sayıda vatandaşın da sırada beklediği öğrenildi.

“Mantolamayla tasarruf ettik”

Evine dış cephe mantolama sistemi tesis edilen Münir Karaca ise kışın odun ve kömür yakıtından, yazın ise klima çalıştırmaktan yüzde 50 oranında tasarruf ettiğini, ayrıca evinin dış cephesinin güzelleştiğini Selçikli’ye yakışır bir bina olduğunu söyledi. Orman Genel Müdürlüğü ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür eden Münir Karaca, “Orman Genel Müdürlüğümüzün vermiş olduğu dış cephe mantolama projesini uyguladık. Yaklaşık bir ay önce bitti ve teslim aldık. Çok memnunuz. Yazın klima çalıştırmadık, kışın da kömürden tasarruf ettik. Yüzde 40- 50 oranında tasarruf sağladık. Aile bütçemize büyük katkı sağladı. Evimizin dış cephesi görünümü değişti. Çok güzel bir proje oldu. Projeden çok memnunuz.” diyerek desteklerin artarak devam etmesini istedi.

“Köylüler artık ormancıların yolunu gözlüyor”

Selçikli Mahalle Muhtarı Mustafa Öztaş, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tesis edilen güneş panelleri ile bugün artık 10 ailenin elektrik sarfiyatının ücretsiz hale geldiğini ayrıca üretimden artan elektriği de elektrik firmasına satarak aile bütçelerine gelir elde ettiklerini bu konuda mahalle halkından çok yoğun talep geldiğini söyledi. Diğer proje olan dış cephe mantolamalar ile de mahallenin çehresinin değişmeye başladığını enerji verimliliğinin arttığını söyleyen Mahalle Muhtarı Öztaş, “10 güneş enerji sistemi var. 8 de mantolama var. Talep çok fazla, bekleyen çok kişi var. Köylümüz yıllar önce ormancı gördüğü zaman kaçardı, şimdi dört gözle ormancının yolunu bekliyor. Acaba güneş enerji sistemi alabilir miyim, acaba mantolama alabilir miyim, hayvancılık desteği alabilir miyim? diye bekliyorlar. Ormancı ile köylü eskiden hasımdı şimdi artık hısım haline geldi. Orman Genel Müdürlüğü artık köylümüze çok yardım ediyor. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz projelerin artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

Ürettiği elektriğin fazlasını satıyor

Evine kurulan güneş enerjili elektrik sistemiyle 2 ayda toplam 500 TL elektrik ürettiğini bunun 350 TL’sini kendi sarfiyatı olduğunu 150 TL ise elektrik firmasına sattığını söyleyen Selçikli Mahalle sakini Yakup Eriş, Orman Genel Müdürlüğü’ne kendilerine vermiş olduğu destek için teşekkür etti.

Projeler 2023 yılında artarak devam edecek

Beraberinde Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ORKÖY birim sorumlusu Taliha Ayan ve ORKÖY Şube Mühendisi Filiz Yiğit ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürü Zülal Totan da, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak Manisa’da toplam 86 aileye güneş enerjili elektrik sistemi projesi uygulandığını ayrıca İzmir ve Manisa’da toplam 33 aileye de dış cephe mantolama sistemi projesi uygulandığını bu desteklerin 2023 yılında da artarak devam edeceğini söyledi. Totan, “Orman Genel Müdürlüğü adına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak şebekeye bağlı çatı tipi güneş enerjisi santralleri projesi uygulamaktayız. Manisa’da 86 aileye GES projesi uyguladık. Selçikli Köyünde 10 aileye bu projeyi uyguladık. Vatandaşımız kendi ihtiyacı olan elektriği kullanmakta, fazlasını da şebekeye satarak aile bütçesine katkı sağlamaktadır. 2023 yılında ORKÖY projelerimiz artarak devam edecektir. Görev alanı olan Manisa’da 86 aileye GES projesi uyguladık. Bu projenin maliyeti 3 buçuk milyon TL. Selçikli Mahallesinde 8 ailemize de mantolama projesi uyguladık. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak İzmir ve Manisa’da mantolama projesinden 33 ailemiz faydalandı. Bunların 7 adeti de katı yakıtlı kalorifer sistemiyle birlikte uygulandı. Projemizin toplam maliyeti 1 milyon TL civarında” dedi.