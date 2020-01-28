Orka Holding dijital atakta!

Tüm sektörler için dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, çağa ayak uydurmak, dahil olmak ve çağın ötesine geçebilmek adına Orka Holding olarak bu dönüşüme uyum sağladıklarını ve büyümeye devam ettiklerini belirtti. Orakçıoğlu, “Sadece teknoloji alanında faaliyet göstermesi için ayrı bir şirket kurduk ve bu şirket her gün gelişen dijital teknolojilerin bir adım önünde olmak adına çalışıyor. E-ticaret hacmimizi arttırmaya yönelik stratejilerimizi, kısa vadede büyük hızla hayata geçiriyoruz” dedi.



Payı yüzde 25’i bulacak



Sektörün e-ihracat hacminin son yıllarda hızla arttığına dikkat çeken Orakçıoğlu, e-ihracat konusunda yaptıkları stratejilerin de büyüme oranlarını desteklediğini kaydetti. Orakçıoğlu, “Biz Orka Holding olarak yurtdışında kendi markalarımız Damat Tween ve D’S Damat ile faaliyet gösterdiğimiz ve mağazalarımız olan ülkelerde e-ticaret altyapılarımızı oluşturmuş durumdayız. Online satış rakamlarının ciroya etkisi de her geçen yıl artış gösteriyor. 2023’te online mağazaların ciromuzdaki payı yüzde 25’i bulacak diyebilirim” ifadelerini kullandı.



480 mağazaya ulaşacak



Süleyman Orakçıoğlu, 2019 yılını tüm hedeflerini ve planlarını gerçekleştirmiş bir şekilde kapattıklarını anlatırken, 2020 yılı için hedeflerinin mağaza sayısını tüm dünyada 480’e çıkartmak olduğunu ifade etti. Orakçıoğlu, “Aynı zamanda bu yıl kararlaştırdığımız yatırımları da 2020’de hayata geçireceğiz. Önümüzdeki Mart ayında fabrikalarımızda yapmayı planladığımız yüzde 40 kapasite artışını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım olacak en az 150 kişilik ek istihdam sağlayacak. Şu anda tüm dünyada 410 mağazamız var. 2020 yılında açılması planlanmış ve anlaşmaları imzalanmış yurtdışında 34 mağazamız var. Yurtiçinde de çeşitli lokasyon değişiklikleri yapıp, minimum 16 yeni mağaza açarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.



Global atağa devam



Mevcut dönemde perakende sektöründe genç ve geçişli bir tüketici yapısı olduğuna dikkat çeken Süleyman Orakçıoğlu, bu kitlenin kaliteye, fiyata ve promosyona duyarlı olduğu kadar, sürdürülebilirliğe ve markanın global krizlere, gündemdeki olaylara karşı olan tutumuna da çok dikkat ettiğini söyledi. Orakçıoğlu, “Yeni yılda son birkaç yıldır ışık hızı ile devam eden global ataklarımıza son hız devam edeceğiz. Yurtdışında büyümenin dışında gündemimizde e-ticarete ağırlık vermek ve dijital yapılanmayı güçlendirmek var.Yeni yılda perakende sektörünün en büyük gündemi e-ticaret olacak diye düşünüyorum. Zira sektörümüzde gelişmeye en açık ve tüketiciyi en çok mutlu etmesi gereken gündem online satıştır” diye konuştu.

