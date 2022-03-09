Orhangazi Döktaş’a mahkemeden şok

Bursa Barosu’nun; Orhangazi İlçesi’ndeki Döktaş Dökümcülük’e ait metal işleme tesisinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre ÇED kapsamı dışında kaldığına ilişkin Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün işlemine karşı açtıkları davada mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davanın 25 Şubat 2022 tarihinde yapılan keşfi sırasında, uyuşmazlık konusu tesis inşaatının devam ettiği, hızla tamamlanmasının mümkün olduğu ve yargı kararının etkisiz kalabileceği hususları belirtilerek; yürütmenin durdurulması talebi yinelendi.

Mahkeme, talebin dava dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelere dayanarak; dava konusu işlemler nedeniyle telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceği sonucuna ulaştı ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, düzenlenecek bilirkişi raporunun mahkemeye ibrazından sonra yeni bir karar verilinceye kadar teminat aranmaksızın ÇED kapsam dışı kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Bu durumda, Orhangazi Belediyesi tarafından, Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi AŞ’ne ek tesis kurması için verilen 2 Kasım 2021 tarihli ruhsat da hukuki dayanaktan yoksun hale geldi.

Davacılardan Av. Erol Çiçek ve Sedat Ata, 7 Mart 2022 tarihinde Orhangazi Belediyesi’ne başvurarak; ÇED kapsam dışı kararının yürütmesinin durdurulması üzerine ek tesis inşaatının mühürlenerek durdurulmasını talep ettiler. Anayasa’nın 138. maddesinin “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunu geciktiremez” hükmünün Orhangazi Belediyesi tarafından gecikmeksizin uygulanmasını istediler.