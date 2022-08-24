Orhan’dan Cumhurbaşkanı ve KARDEMİR yönetimine teşekkür

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği’nin eski Başkanı Murat Orhan, 2010 yılından beri verdikleri haksız rekabet mücadelesi sonrası atanan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte KARDEMİR’in son yıllarda kara geçmesine katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Murat Orhan yaptığı açıklamada, KARDEMİR yönetimini oluşturan 3 aile ile ilgili sıkıntıları dile getiren ve hukuksal bir mücadeleye 2010 yılından itibaren girdiklerini belirterek, “O dönemde yönetimi oluşturan Yolbulan, Güleç ve Yücel ailelerinin KARDEMİR’de haksız rekabet yaptıkları görüşündeydik ve bunu haykırdık. Sermaye Piyasası Kurulu da bu haykırışımıza istinaden bir rapor düzenledi. Bu raporda haksız rekabetin varlığını tespit etmişti. Bunun akabinde de gerek yerel gerek ulusal basın vasıtasıyla tüm Türkiye’ye duyurmaya çalıştık” dedi.

Bu mücadelelerini duyurmak amacıyla hazırladıkları bin adet klasör dosyayı iktidar partisi, muhalefet partilerine ve Türkiye’deki her yere gönderdiklerini ifade eden Orhan, “Haykırışımızın sebebi açıktı. KARDEMİR’de oluşan haksızlıklara dur demekti. O günkü Sermaye Kurulu Piyasası Kurulu raporunda da enteresan bir nokta ve tespit vardı. Tespitte KARDEMİR’i oluşturan 3 aileye yüzde 76.4 oranında KARDEMİR ürünleri aktarılmıştır diyordu. Bunlarla haklılığımız bir bir ortaya çıkıyordu” diye konuştu.

Mücadele sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haykırışlarını ve seslerini duyduğunu aktaran Orhan, “İlk önce KARDEMİR’e Ömer Faruk Öz, Bülent Gedikli ve Mehmet Erdoğan’dan oluşan 3 tane bağımsız yönetim kurulu üyesi gönderdi. Bu arkadaşlar ilk geldiğinde KARDEMİR ile ilgili bahsetmiş olduğumuz konulara değindiler. Bunların sonucunda hükümete bir rapor gönderdiler. Demek ki söylediklerimiz doğruydu ki Cumhurbaşkanımız bunun akabinde KARDEMİR’e 2020 yılı Kasım ayında 9 tane yönetim kurulu üyesini gönderdi. Ailelerin oyları ile Cumhurbaşkanımız tarafından gönderilen yönetim kurulu üyelerimiz oluştu. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda oluşan yeni yönetim üyelerimizin 2020 yılının Kasım ayında göreve başladıktan sonra KARDEMİR 2021 yılında tarihi bir rekor kırdı. 3.8 milyar TL kar ile karşımıza çıktı. Bunu demir çelik sektörünün iyi gidişine bağlayabilirler ama bunun tesadüf olmadığını 2022 yılında gördük. Bu yılda sektör kötü olduğu halde ilk 6 aylık dönemde KARDEMİR 2.3 milyar TL’lik tekrar kar açıkladı.” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz”

Orhan, “Bugün geldiğimiz noktada, bu haykırışımıza kulak veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve onların ilk göndermiş olduğu Ömer Faruk Öz, Bülent Gedikli ve Mehmet Erdoğan’a, bu arkadaşlardan sonra 2020 yılında görevi devralan Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’a, yönetim kurulu üyeleri, Ömer Demirhan, Prof. Dr. Ercüment Arvas, Fatih Erkoç, Muhammet Ali Oflaz, Mustafa Aydın, Mustafa Canpolat, Erdal Erdem ve Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkürü borç bilirim. İnşallah KARDEMİR bu şekilde daha ileriye gidecek ve sadece Karabük’ün değil, Türkiye’nin gözbebeği olmaya devam edecektir. Karabük’te daha güzel günlerin olacağını, geçmiş yıllara göre KARDEMİR’in daha da ileriye dönük yatırımlar yapacağına, çelik sektöründe ilk ve öncü kuruluş olmaya devam edeceğine her zaman inanıyoruz. Başarılı yönetimlere ve yöneticilere her zaman bizim ihtiyacımız var. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Gururla söyleyebilirim ki, Karabük KARDEMİR dünya şirketidir ve daha güzel yönetildiği zaman daha büyük rakamlarla Karabük ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. ” ifadelerine yer verdi.

“2022 Ticaret müsaadeleri de iptal edildi”

KARDEMİR yönetimini oluşturan şirketlerin bir taraftan yönetim kurulu diğer taraftan müşteri olmasının sakıncalı olduğunu yıllardır dile getirdiklerini de aktaran Murat Orhan, “Ticaret müsaadelerinin iptali için davalar açtık. Bu davalar 2011 ile 2014 - 2021 yılları arasındaki ticaret müsaadeleri yönetim kurulunu oluşturan aileler için iptal edildi. Bu uygulamaları KARDEMİR’in de yapması gerekiyordu. Daha dün elimize ulaşan 25 Mart yapılan mali genel kuruldaki ticaret müsaadesini oluşturan 11. Maddesi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından takdiren teminatsız olarak yürütmeyi durdurulmasına karar verilmiş. Bu karar bize tebliği edildiğine göre KARDEMİR’de tebliğ edilmiştir. Buradan KARDEMİR Yönetim Kuruluna da seslenmek istiyorum. Şuanda sanırım Çağ Çelik firması KARDEMİR’in yönetiminde ticaret yaparak duruyor. Kamil Güleç’in yönetiminde bulunmuş olduğu Çağ Çelik firmasına KARDEMİR’in ticaret yapma müsaadesi mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. KARDEMİR’in hukukçularına da sesleniyorum. Yerel mahkemenin verdiği kararı bire bir uygulamalarını talep ediyorum. Bu çerçevede orada bulundukları mahkeme kararları ile geçmiş yıllardaki haklılığımız ortaya çıkmıştır” şeklinde konuştu.

“KARDEMİR çok güzel yere geldi”

Geçmiş yıllarda gösterdiği mücadelede muhalefet partilerinin yanında olmamasına tepki gösteren Orhan, şunları söyledi: “2021 yılında 3.8 milyar TL, 2022’nin ilk 6 ayında 2.3 milyar TL kar ederken Cumhurbaşkanımızı takdir etmeleri gerekir Buradaki haksızlığı ve yapılanların yanlışlığını görmüştür. Buraya gönderdiği arkadaşlarımız da burayı çok güzel yönettiler ve yönetmeye devam etmektedirler. Sonuç olarak KARDEMİR çok güzel bir yere gelmiştir. Daha da önü açılmıştır.”