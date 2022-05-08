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Organize Sanayi Bölgesi’nden çıkan firma 112 ülkeye su parkı ihraç ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, su parkı üzerine üretim yapan Polin Group’u ziyaret etti. Varank, “Polin Group’un kendi Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle tüm dünyada 110’dan fazla ülkeye bu tip parkları tasarlaması, üretmesi, bunları gidip oralarda kurması ve bunları işletmesi gerçekten katma değerli üretim açısından önemli bir gayret” dedi.

Ekonomi 08.05.2022, 11:13
Organize Sanayi Bölgesi’nden çıkan firma 112 ülkeye su parkı ihraç ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, su parkı üzerine üretim yapan Polin Group’u ziyaret etti. Varank, “Polin Group’un kendi Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle tüm dünyada 110’dan fazla ülkeye bu tip parkları tasarlaması, üretmesi, bunları gidip oralarda kurması ve bunları işletmesi gerçekten katma değerli üretim açısından önemli bir gayret” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki GEBKİM OSB’de faaliyet gösteren su parkları tasarım, mühendislik, üretim ve montajında sektörün dünya lideri konumundaki Polin Waterparks’ı ziyaret etti. Şirketin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Varank, burada geliştirilen ürünleri yerinde inceledi. Su parklarının üretildiği kompozit malzemeler ile üretim hattındaki montaj ünitelerinde incelemelerde bulunan Bakan Varank’a Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ile şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, Grup CEO’su Başar Pakiş ve firma yetkilileri eşlik etti. Ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Varank, Polin Group’un iş hayatına kompozit imalat üretimiyle başlamış bir firma olmasına rağmen daha sonra eğlence sektöründe su parkları, kaydıraklar, akvaryumlar inşa etmeye başladığını söyledi. Şirketin anahtar teslim su parkları inşa etmesinin yanı sıra kendi parklarını da işlettiğini belirten Varank, “Eğlence sektörüne her geçen gün dünyada talep artıyor. Dünyada tematik parklardan roller coaster’lara kadar farklı alanlarda dijital teknolojileri de içinde barındıran farklı eğlence parkları yapılıyor. Su parkları da bunların en önemlilerinden biri. Su parklarını kompozit teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte artık çok farklı şekilde üretip tasarlamak mümkün” diye konuştu.

Bakan Varank, “Polin Group’un kendi Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle tüm dünyada 110’dan fazla ülkeye bu tip parkları tasarlaması üretmesi, bunları gidip oralarda kurması ve bunları işletmesi gerçekten katma değerli üretim açısından önemli bir gayret” dedi.

Eğlence dünyasında su parklarına büyük bir talebin olduğuna dikkati çeken Varank, “Hem bu pazarın büyüklüğü hem de Türkiye’den bir firmanın böyle güçlü bir markayla pazarda yer tutmuş olması bizim açımızdan çok değerli” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Bakanlık olarak katma değerli üretime çok önem verdiklerini ve Ar-Ge’den itibaren destekler sağladıklarını vurgulayarak, şirketin Bakanlık destekli Ar-Ge merkezine sahip olduğunu, tasarım merkeziyle ilgili başvurularının da değerlendirildiğini söyledi. “Kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, tasarımcılarımızın bu işleri en başından itibaren tasarlayıp, üretip, dünyaya ihraç etmesi inşallah sektörün diğer oyuncularına da örnek olur” diyen Varank, “Polin Group su parkı alanında dünyanın bir numarası. Türkiye’nin verdiği desteklerle özellikle Turquality destekleriyle yurt dışında ciddi işler yapıyor. Burayı ziyaret etmiş ve standartları yüksek bir tesisi görmüş olmaktan memnun oldum. Önümüzdeki dönemde katma değerli her alanda olduğu gibi eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Polin Grup, İstanbul’da fiberglas kompozitten inşaat malzemeleri üretimi amacıyla kurulduktan sonra 80’li yıllarda turizm sektörüne yönelerek su kaydırakları geliştirmeye başladı. 112 ülkede kendi markalarıyla 3 bin 500’den fazla proje gerçekleştiren firma, Kocaeli Dilovası’nda bulunan 35 bin metrekarelik dünyanın en büyük su parkı üretim tesisine sahip. 75 farklı milletten bin 500’ün üzerinde çalışanı bulunan firma, anahtar teslim yaptığı su parklarının aynı zamanda işletmesini de yapıyor.

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