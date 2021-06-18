Organik içecek, yeme ve içme sektöründe önde gelenlerin beğenisine sunuldu

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Red Bull, yüzde 100 doğal kaynaklardan elde edildiği belirtilen, içeriklerinin dikkat çekici tatlarla harmanladığı bildirilen organik içecek serisi ORGANICS by Red Bull’u, Yeniyer Alaçatı’da gerçekleştirilen bir etkinlikle yeme içme sektöründen önemli isimlerin beğenisine sundu.

Yeni içecek serisi için “Yetenek doğasında var” sloganıyla düzenlenen etkinliğe Mustafa Aksakallı, Kerem ve Hande Mimaroğlu, Ozan Balaban ve Serkan Akyurt gibi isimler katıldı. Verilen bilgiye göre, Yeni içecek serisine, alanında birbirinden yetenekli isimler yol arkadaşlığı ediyor. Yetenekli müzisyen Nilipek.’in verdiği akustik konserle başlayan akşam, ünlü şef Cihan Kıpçak ve miksolog Yiğitcan Gençer’in ORGANICS by Red Bull’un 5 farklı lezzetini ideal yemek uyumları ve içecek reçetelerinde yorumlayarak bu etkinlik için özel olarak hazırladığı imza lezzetleri ve özel sunumları ile devam etti.

Fotoğrafçı Dilan Bozyel ise, ‘Organik Anlar’ fotoğraf projesi için deklanşörüne basarak sanatçı ve katılımcıların en doğal anlarını fotoğrafladı. Sanatçı Seda Gazioğlu’nun etkinliğe özel tasarladığı organiğin toprakta, yeteneğin de gen sarmallarımızda filizlendiğini anlatan ‘Yetenek Sarmalı’ isimli eserler katılımcılardan büyük ilgi gördü.

ORGANICS by Red Bull ürünleri olan Simply Cola, Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale ve Viva Mate’in raflarda yerini aldığı açıklandı. Yeni ürünlerin alkolsüz olduğu belirtilirken, enerji içeceği olmadığı da vurgulandı.