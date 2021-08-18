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‘Organik Hammadde Sertifikalı’ bebek ürünleri raflarda

Global moda markası DeFacto, Organik Hammadde Sertifikalı bebek ürünlerini ailelerin beğenisine sundu. Bebek ürünleri doğal gübre ve pestisitler kullanılarak organik pamuklardan hazırlandı.

Ekonomi 18.08.2021, 12:24
‘Organik Hammadde Sertifikalı’ bebek ürünleri raflarda

Global moda markası DeFacto, Organik Hammadde Sertifikalı bebek ürünlerini ailelerin beğenisine sundu. Bebek ürünleri doğal gübre ve pestisitler kullanılarak organik pamuklardan hazırlandı.

Cildin en savunmasız olduğu yeni doğan döneminde, sağlıklı ve hijyenik ürün kullanımı bebek sağlığı için büyük önem taşıyor. Son yıllarda değişen satın alma alışkanlıklarına istinaden aileler bebek alışverişlerinde artık sadece rahat ve pratik kıyafetler değil aynı zamanda anne ve bebek sağlığı odaklı ürünleri tercih ediyor. DeFacto da değişen ihtiyaçlar karşısında Organik Hammadde Sertifikalı ürünleri hayata geçirdi.

Organik Hammadde Sertifikalı ürünler ile DeFacto, hammaddenin toplanmasından, ürün haline gelene kadar tüm süreçlerde uluslararası geçerlilikte sertifikaya sahip üreticilerle iş birliği yaparak ailelere organik ürün güvencesi sağlıyor. Ürünlerde kullanılan organik pamuklar, doğal gübre ve pestisitler kullanılarak yetiştiriliyor. Bu sayede doğa ve toprağın verimliliğinin koruması da sağlanıyor. Marka 5’li setler halinde kız ve erkek yeni doğan bebek ürünlerini de bu koleksiyona kattı.

Organik Hammadde Sertifikalı ürünlere markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.
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