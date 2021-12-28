Organik ekmeğin fiyatını döviz düşünce indirdi

Malatya’da organik lezzetli ’Bilik Ekmeği’ üreten kadın, ekmeği 4’ten 3 TL’ye indirerek devlete ve vatandaşlara destek oluyor. Döviz ve un fiyatı yükselince ekmeğin fiyatını 4 TL yapan kadın, dövizin ve un fiyatının düşmesiyle ekmekte de indirim yaptı.

“Bilik ekmeğini 3 TL’ den satıyorum”

Odun ateşinde ve toprak tandırda organik buğday unu, süt ve yağ karıştırılarak yapılan Bilik Ekmeğine, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yeşilyurt İlçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde yaşayan 49 yaşındaki Fatma Yaprak, örnek hareket sergiledi. Organik lezzetli Bilik Ekmeği üreten kadın, ekmeği 4’ten 3 TL’ye indirerek devlete ve vatandaşlara destek oluyor. Fatma Yaprak, “Döviz ve un fiyatı yükselince ekmeğin fiyatını 4 TL yaptım. Dövizin ve un fiyatının düşmesiyle ekmekte de indirim yaptım. Şimdi 3 TL’den satıyorum” dedi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle müşterilere paket servisi hizmeti sunduklarını da söyleyen Fatma Yaprak, “Kış mevsimde zor oluyor ama ayaklarımın üstünde durmam lazım” ifadelerini kullandı. Yaprak, ev hanımlarına tavsiyede bulunarak, “2 gün iş yapmadım. TV kanallarını izledim. Canım sıkıldı. Evde boş yere zaman kaybetmeyin. Hayallerinizin peşinde koşun. Yapacaklarınız ertelemeyin. Mesela bin çalışarak 49 yaşında kendi alın terimle arabamı aldım. Evime bakıyorum. Kimseye muhtaç olmadan yaşıyorum. Şimdi ise paket servisimiz var. Malatya dışına da siparişleri kargo ile gönderiyorum. Allah ömür ve sağlık verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.