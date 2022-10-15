Ordu’nun üreten kadınları İstanbul’da stant açtı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle ürettikleri ürünlerin paketlenmesi ve pazarlanması konularında eğitim alan kadın kooperatifleri İstanbul Maltepe Sahili Etkinlik Alanında bu yıl 11.si gerçekleştirilen “Ordu Tanıtım Günleri”nde stant açtı.

Yöresel ürünlerden elde edilen yeni lezzetleri hem dünyaya tanıtmak hem de ekonomik kazanç elde etmek isteyen girişimci kadınlar, açtıkları stantla hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım daha atmış oldu.

Büyükşehir desteğiyle kooperatifleştiler

Kadınların ürettikleri ürünlerin pazarlanması noktasında daha güçlü olmalarını isteyen ve bu noktada onlara yeni bir ufuk açan Başkan Güler’in desteğiyle geçtiğimiz yıl, eğitim alan kadınlar kooperatifleşti.

Ordu yöresine özgü yemek, tatlı, marmelat, pekmez, unlu mamullerin (yufka, erişte gibi) yanı sıra turşu yapımı ve üretimi, paketlenmesi ve pazarlanması konularında eğitim alan kadınlar elde ettikleri ürünlerden ekonomik kazanç sağlamaya başladı.

Aldıkları eğitimlerle üretime katılan Düşünen, Üreten Ordu’nun kadınları “Bu yarışta bizde varız” diyerek kurdukları kooperatiflerle artık ürünlerini tüketici ile buluşturuyor.