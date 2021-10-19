banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ordu’nun su sayaçlarına sipariş yağdı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin GPRS-GSM kontrollü uzaktan yönetilebilen ve abonelerin mobil uygulama ile yükleme yapabilmesine imkân sunmasıyla Türkiye’de ilk olan SUVER 2020 PLUS isimli su sayacına Ağrı ve Yozgat’tan 7 bin adet sipariş geldi.

Ekonomi 19.10.2021, 10:06
Ordu’nun su sayaçlarına sipariş yağdı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin GPRS-GSM kontrollü uzaktan yönetilebilen ve abonelerin mobil uygulama ile yükleme yapabilmesine imkân sunmasıyla Türkiye’de ilk olan SUVER 2020 PLUS isimli su sayacına Ağrı ve Yozgat’tan 7 bin adet sipariş geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı projeler meyvelerini vermeye başladı. Klasik belediyecilik dışında teknolojiyi her alanda kullanarak vatandaşlara verilen hizmet kalitesini arttıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, yazılım ve tasarımını ORYAZ şirketinin yaptığı akıllı su sayacını pazarlamaya başladı.

Ağrı ve Yozgat’a 7 bin sipariş

Ordu genelinde her geçen gün kullanımı yaygınlaşan sayaçlar birçok ilin de ilgisini çekti. Bu kapsamda Ağrı ve Yozgat illerinden toplam 7 bin adet sipariş alınırken birçok ilden ve yurt dışından gelen talepler içinde görüşmelere başlandı.

Sayaçların üretiminin ardından şu ana kadar emsallerinin çok daha gelişmişi olan elektronik kartlı SUVER 2020’den 11 bin 865, GSM ile uzaktan dolum yapılabilen ve Türkiye’de ilk olan SUVER 2020 PLUS’dan ise 1.535 kişi satın alarak kullanmaya başladı.

Üretim kapasitesi artırılıyor

Yılık 26 bin sayaç üretebilecek kapasiteye sahip OSKİ Bolaman tesislerinde yeni taleplere göre üretim kapasite artırma çalışmaları ise devam ediyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2