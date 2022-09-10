Ordulu balıkçıların yüzü palamut ile gülüyor

Balıkçılar 1 Eylül tarihinde ‘Vira Bismillah’ diyerek açıldıkları denizlerde, sezonun ilk günlerinde umduklarını bulamasalar da sezonun ilk haftalarında kendisini gösteren ve iri boyutta avlanan palamut yüzlerini güldürdü. Ordu açıklarında avlanan balıkçılar, palamut ile bereketli bir sezona başladı. Balıkçı tezgahlarında yaklaşık bir kilogramlık iri boy palamut balığının tanesi 70-80 liradan satışa sunuluyor.

“Havaların açması ile birlikte palamut Ordu sularına indi”

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, “Sezonun ilk balıkları olan palamudu Perşembe ilçesi Yason açıklarında tuttuk. İlk birkaç gün umduğumuz gibi olmadı fakat havaların açması ile birlikte palamut Ordu mevkilerine indi. Palamutlar da büyük zaten inşallah iyi bir sezon olacak” dedi.

“Palamut balığında işaretler iyi yönde”

Çağrı Yurttaş isimli balıkçı, palamudun ilk etapta yüz güldürdüğünü, işaretlerin de iyi yönde olduğunu ifade ederek, “Çok şükür ilk etapta hava olmadı ancak peşinden bakıldığında işaretler iyi yönde, inşallah palamut olacak. Temennimiz bizim ve vatandaşlarımızın açısından bol olması. Çok şükür ilk ağımızı salladık, şimdilik güzel” şeklinde konuştu.

“Şuan pahalı ancak havaların soğuması ile ucuzlar diye ümit ediyoruz”

Ordu’da balıkçılık yapan Gökmen Ceylan isimli esnaf, palamut balığının bol göründüğünü ancak fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Ceylan, “İnsanların şuanda alım gücü de zayıf, okul ve fındık dönemi de olduğundan balığa zaman ayıramıyor. İlerleyen günlerde inşallah düşeceğini tahmin ediyoruz. Şuanda en bol görülen palamut ve istavrit balığı. Mezgit ile barbun pahalı oldukça pahalı. İlerleyen zamanda bolluk olacağını düşünüyoruz, şuanda sezon daha yeni başladı. Sonrasında inşallah ilerleyecek. Deniz suyunun biraz daha soğuması ile birlikte fiyatlar da düşecektir” şeklinde konuştu.

Öte yandan tezgahlarda palamut balığı boyutuna tanesi göre 20, 50,70 ve 80 TL’den satılırken, istavrit 50, mezgit 50 ve barbun balığı 80 liradan satılıyor.