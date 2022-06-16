Ordu’dan Rusya’ya ve Japonya’ya ’Türk somonu’ ihracatı yapılıyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile birlikte Perşembe ilçesinden denize açılarak, kentte kültür balıkçılığı yapılan tesisleri yerinde inceledi. Vali Tuncay Sonel, iş insanı Selim Altaş’a ait ağ kafeslerde üretilen ve haziran ayı içerisinde hasadı yapılarak, Rusya ile Japonya’ya ihraç edilen Türk somonunun hasat edilme faaliyetine eşlik etti. Kafesten somon balığı hasadı da yapan Vali Sonel, işletme sahiplerine bereketli bir hasat dönemi dileğinde bulundu.

Tarım, hayvancılık ve balıkçılık alanında Ordu’da çok güzel işler ve çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Vali Sonel, “Perşembe ilçemizde kafes balıkçılığı yapan ve burada tescilli Türk somonu balığını üreten arkadaşlarımızın ziyaretine geldik. Tarım ve hayvancılık sektörlerinde olduğu gibi balıkçılık sektöründe de Tarım ve Orman Bakanlığımızın büyük destekleri var. Arkadaşlarımız da bu işi gayet güzel yapıyorlar. Burada yaptıkları üretimle, hem aile ekonomisine, hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Buradan Rusya’ya ve Japonya’ya Türk somonu ihracatı yapılıyor. Biz de kendilerini tebrik ediyoruz. Haziran ayının sonuna kadar Türk Somonlarının hasadı buradan yapılıyor. Bereketli olsun, hayırlı olsun. Devletimiz her daim arkadaşlarımızın yanında” dedi.

“2021’de 200 milyon TL gelir sağlandı”

Ordu’daki iç sular ve denizde yapılan kültür balıkçılığı üretimi hakkında Vali Tuncay Sonel’e bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “İlimizde, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde deniz sahasında ağ kafeslerde alabalık (Türk somonu) ve levrek balığı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Karada ise iç sularımızda genelde küçük aile işletmeciliği şeklinde alabalık üretim çiftlikleri bulunmaktadır. Ayrıca, Mesudiye ilçesi Topçam Baraj Gölü’nde de toplam kapasitesi 650 ton olan 3 adet tesiste ağ kafeslerde alabalık üretimi yapılmaktadır. İlimizin iç su ve denizde toplam 32 adet tesis bulunmaktadır. Deniz sahasında toplam 7 adet tesis faaliyet göstermektedir. Bu tesislerin toplam kapasitesi 4 bin 850 tondur. İlimizde 2020 yılında toplam 3 bin 537 ton Türk somonu ve levrek balığı üretimi gerçekleştirilirken, 2021 yılında üretim yüzde 45 oranında artmış olup, toplam 5 bin 111 ton Türk somonu ve levrek balığı üretimi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı içerisinde su ürünleri yetiştiriciliği sektöründen ilimiz ekonomisine yaklaşık 200 Milyon TL gelir elde edilerek, katkı sağlanmıştır. 2022 yılında da iç su ve denizlerimizdeki balık üretimimizin artması beklenmektedir” diye konuştu.