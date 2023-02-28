Ordu’da serbest piyasada fındık 55 liradan işlem görüyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada şu anda fındığın 55-56 lira seviyelerinde işlem gördüğünü belirterek, “Üreticilerimiz artık fındığın geleceğini iyi görüyor, fındığımızda ihracat rakamları her yıl yükseliyor, talep çok ve ülkemize de önemli bir döviz girdisi var. Artık üreticimiz de kaliteli fındık üretiyor. Yeni sezonda iyi fiyat bekliyoruz” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alımlarına başlaması ile birlikte üreticiler yüksek fiyattan mahsullerini satışa sundu. Bu durum, serbest piyasada da fiyatların yükselmesini sağladı. Ancak TMO tarafından 2021 yılı fındığı 58, 2022 yılı fındığı ise 61 liradan satışa çıkartıldı. TMO’nun satış fiyatlarının ardından serbest piyasada 60 lira seviyelerinde olan fındık fiyatları, 55-56 lira seviyelerine geriledi.

“Günlük fiyatlar üreticimizi etkilemiyor, üreticilerimizin elinde fındık yok denilecek kadar az”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şuanda üreticilerin elinde yok denilecek kadar az fındık olduğunu ve üreticilerin 2023 hasat sezonunda fiyat beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Soydan, “Şu anda serbest piyasada fındık fiyatları 55-56 lira seviyelerinde seyrediyor. Serbest piyasada fiyatlar bir ara 60 liranın üzerine kadar çıkmıştı ancak Toprak Mahsulleri Ofisi 2021 yılı fındığını 58, 2022 yılı fındığını da 61 liradan satışa çıkarttı. Bu nedenle 60 liranın üzerinde olan serbest piyasa fiyatları da düşüşe geçti. Üreticilerimiz bu nedenle tedirginlik yaşayabiliyor, seneye de ‘serbest piyasada bu fiyat oluşur mu?’ diye düşünüyorlar. Zaten şu an üreticilerimizin elinde fındık yok denilecek kadar az. Bu nedenle üreticilerimiz günlük fiyattan çok etkilenmiyor ama önemli olan 2023 yılı fındık fiyatlarının maliyetler, rekolteler, işçi fiyatları, gübre fiyatları gibi maliyetlerin üzerinden açıklanmasını bekliyorlar” dedi.

“Yeni sezonda fiyatların iyi yerlerde olacağını tahmin ediyoruz”

“Bakıldığında TMO’nun depoları dolu, hem onların boşaltılması lazım, hem de elimizdeki fındığın değerlenmesi lazım ve güçlü olması lazım, bu nedenle fındığın satılması gerekiyor” diyen Soydan, “Bunu satarken üreticide fındık olup-olmadığı, piyasa fiyatlarının dengelenmesi lazım. TMO ilk etapta az bir fındık sattı ama önümüzdeki süreçte 2023 sezonunda fındık fiyatlarının iyi yerlerde olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü gerçekten üreticilerimiz artık fındığın geleceğini iyi görüyor, fındığımızda ihracat rakamları her yıl yükseliyor, talep çok ve ülkemize de önemli bir döviz girdisi var. Artık üreticimiz de kaliteli fındık üretiyor, randımanı yüksek ve dekar başı verimi de yükseltti. Artık gübre, dal budama ve diğer işçiliklerde hesaplamalı bir şekilde davranıyor. Fındık fiyatları şu anda 55-56 seviyelerinde devam ediyor ama bizim beklentimiz yeni hasat döneminde daha üst fiyatlar” ifadelerine yer verdi.