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Ordu’da serbest piyasada fındık 25 liraya yükseldi

Ordu'da serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındığın, 25 liradan işlem gördüğü belirtildi.

Ekonomi 13.10.2020, 13:22
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Ordu’da serbest piyasada fındık 25 liraya yükseldi

Ordu’da, resmi olarak 7 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadı ve kurutma işlemleri tamamlandı. Ürünlerini kurutan üreticilerin bir kısmı mahsullerini satarken, çok sayıda üreticinin beklentisi ise fiyatların biraz daha yükselmesi. Yeni haftaya, 25 liradan başlayan 50 randıman fındık üreticileri memnun ederken, pazara fındığını indirmeyen üreticiler ise fiyatların daha da yükseleceğinden umutlu.


Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin fiyattan memnun olduğunu ve fiyatların ilerleyen günlerde yükselebileceğini ifade ederek, “Şuanda 50 randıman fındık 25 liradan işlem görüyor. Üretici şuanda fiyattan memnun. TMO’nun alımlarından sonra kısa sürede buraya kadar yükselen fındık fiyatları memnun ediyor ve üreticiler ihtiyaçları doğrultusunda fındıklarını sattı. Şuanda pazara indirilmeyen fındık ciddi oranda yüksek. Üreticiler fındığın daha da yükseleceğini düşünerek, depolarında bekletiyor ve bilinçli hareket ederek piyasayı şekillendiriyor” dedi.

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