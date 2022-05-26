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Ordu’da salep hasadı başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘Kendi kendine yeten şehir’ ilkesi doğrultusunda Ordu ilinde tarımın gelişmesi, farklı tarım ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, âtıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların doğduğu yerde doymaları amacıyla başlattığı tarımsal kalkınma atağı meyvelerini vermeye devam ediyor.

Ekonomi 26.05.2022, 12:20
Ordu’da salep hasadı başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ‘Kendi kendine yeten şehir’ ilkesi doğrultusunda Ordu ilinde tarımın gelişmesi, farklı tarım ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması, âtıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi ve vatandaşların doğduğu yerde doymaları amacıyla başlattığı tarımsal kalkınma atağı meyvelerini vermeye devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2019 yılında üreticilere ek gelir getirmesi amacıyla üretimi yapılan ürünlerden biri olan salep bitkisinde hasat sezonu başladı.

Tıbbi ve aromatik değeri yüksek bir bitki olan, yoğun olarak sıcak içecek şeklinde tüketilen, aynı zamanda dondurma üretiminde ve sütlü tatlılarda da kullanılan salep üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında 2 üretici ile denemelerine başlanılan salep üretimi 2022 yılında 100 çiftçiye ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, şu ana kadar 1 milyona yakın salep fidesinin üreticilere dağıtıldığını söyledi.

Ürünler sözleşmeli tarım modeli ile satın alınıyor

2019 yılında 2 üretici ile başlanılan ‘Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’nde rakamın 2022 yılında 100 üreticiye ulaştığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, üretimi yapılan ürünlerin sözleşmeli tarım modeli ile Büyükşehir Belediyesi’nin tarım şirketi tarafından üreticilerden satın alınarak pazarlandığını belirtti.

Daire Başkanı Ahmet Ultav, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2019 yılında 2 üreticimiz ile başladığımız bu projemizde rakam 100 üreticiye ulaşmış durumda. Fındığa ek gelir getirici bu projemizde üretilen ürünler, Büyükşehir Belediyemizin tarım şirketi tarafından üreticilerden sözleşmeli tarım modeli kapsamında satın alınarak pazarlanıyor. İlimizde sınırlı olan tarım arazilerini en verimli şekilde kullanmak istiyoruz. Onun için birçok tarımsal projeyi hayata geçirdik. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda ilimiz önümüzdeki yıllarda salep üretimi konusunda adından söz ettirecek iller arasında yer alacak. Üreticilere verdiği destek için bir kez daha Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyoruz.”

Sözleşmeli tarım modeli üreticiye cazip geliyor

Ordu’da fındığa ek gelir getirici ürün arayışında olduklarını belirten salep üreticisi Ahmet Sıddık Zor, Ordu Büyükşehir Belediyesinin “Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi’’ne başvuru yaptıklarını, cevabın kısa sürede geldiğini ve üretime başladıklarını söyledi.

Üretici Ahmet Sıddık Zor, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesinin salep projesini geçtiğimiz yıl basın yoluyla öğrenmiştik. Başvuru yaptık. Bu sene ilk hasadımızı yapıyoruz. Bereketli bir sezon geçmesini bekliyorum. Sınırlı ve boş olan bahçelerimizi bu şekilde değerlendirmek istedik. Devlet desteğinde olması bizi salep üreticiliğine yöneltti. Ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesinin destek vermesi, ürünün sözleşmeli tarım modeli ile alınması bizlere cazip geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e üreticiye verdiği destek dolayısıyla çok teşekkür ediyorum”

15 ilçede salep üretimi yapılıyor

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında 2 üretici ile başladığı “Salep Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” 2022 yılında Akkuş, Altınordu, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kumru, Korgan, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçeleri olmak üzere 15 ilçede 100 üretici ile devam ediyor.

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