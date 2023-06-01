Ordu’da lisanslı depo inşaatı başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 6 ay önce çalışmalara başladıklarını açıkladığı lisanslı depo için ilk kazma vuruldu.

Ordu fındık sektöründe yıllardır dillendirilmesine rağmen herhangi bir çalışmanın yapılmadığı lisanslı depo sorunu çözülüyor. Göreve başladığı günden bu yana fındık alanında önemli çalışmalara imza atan Başkan Güler, fındık fiyatlarını olumsuz etkilemeye çalışan ve sektörde tekel olmaya çalışan bir İtalyan firmasını da Rekabet Kurumu’nu harekete geçirerek soruşturma açılmasını sağladı. Başkan Güler, şimdi de lisanslı depo sorununa el attı.

Başkan Güler’in talimatıyla 6 ay önce çalışmalarına başlanan ve bürokratik aşamaları çözümlenen lisanslı deponun inşaat çalışmaları da başladı. Altınordu’nun Karaağaç Mahallesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazi içerisinde inşa edilecek lisanslı deponun inşaat alanı düzenleme ve hafriyat çalışmaları devam ediyor.

“Fındıkta artık yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız”

Lisanslı depo ile fındığın daha da değer kazanacağını aktaran ve ‘fındıkta artık yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız’ diyen Başkan Güler: “Lisanslı depoculuk için şirketimizi kurduk. Yerini belirledik. Yeni Organize Sanayi Bölgesi için Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesinde satın aldığımız arsa içerisinde 36 dönüm üzerinde 14 bin metrekarelik inşaat alanında lisanlı depoyu hayata geçiriyoruz. 35 silodan (fındık depo tankı) oluşan ve 20 bin ton kapasiteli bir lisanslı depoyu üreticilerimize açacağız. Fındıkta artık yabancıların elinde oyuncak olmaktan kurtulacağız. Fındığını patoza verdikten sonra piyasaya ‘emaneten’ indirmek zorunda kalan üreticinin bu sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Son teknoloji ile donatılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi uhdesinde inşa edilecek olan 20 bin ton fındık kapasiteli lisanslı depo son teknoloji ile donatılacak. Fındığın en iyi şekilde korunmasını sağlayacak olan depoda; çelik silo yükleme bunkerleri ve besleme istasyonları, fındık tankları, fındık temizleme ekipmanları, fındık numune alma ve analiz ekipmanları, elektronik fındık tartım kantarları, fındık beslemesi sağlayan muhtelif ölçülerde konveyör ve elevatör ekipmanları, fındık boşaltılmasını sağlayan muhtelif ölçülerde konveyör ve elevatör ekipmanları, lisanslı depoculuk yazılımı ve ekipmanları, barkod sistemi ve ekipmanları, jüt çuval ve bigbag çuval paketleme ekipmanları, azot jeneratörleri ve ekipmanları, kabinli dizel jeneratör ve ekipmanları ile sıcaklık görüntüleme sistemleri yer alacak.