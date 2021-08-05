Ordu’da ilçelere doğalgaz müjdesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AKSA şirketi ile yaptığı görüşme ve girişimler sonucu Ordu’nun ilçeleri belirli ve planlı bir süreç dahilinde doğalgaza kavuşuyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı döneminde ülke genelinde doğal gazın yayılmasında rol oynayan ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde ilçelerin doğalgaz kavuşması için bütün girişimleri yapacağını ifade eden Başkan Güler, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar ve girişimlerle bu sözünü yerine getirdi. Yapılan görüşmeler sonrası AKSA firması doğalgaz çalışması yapacağı ilçeleri ve tarihleri açıkladı.

AKSA firması tarafından yapılan açıklamada Ordu’nun ilçelerinin hangi yıllar içerisinde doğalgaza kavuşacağı açıklandı. Buna göre Perşembe ilçesi 2022, Gülyalı 2022, Kumru 2023, Aybastı 2023, Gölköy 2023, Korgan 2023, Akkuş 2024, Ulubey 2025, Çaybaşı 2026, İkizce 2026, Çamaş 2027 sonrası, Çatalpınar 2027 sonrası, Gürgentepe 2027 sonrası, Kabadüz 2027 sonrası, Kabataş 2027 sonrası ve Mesudiye 2017 sonrası doğalgazla buluşturulacak.

CHP’li Başkandan teşekkür

Yapılan açıklamalardan sonra Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe sosyal medya hesaplarından Başkan Güler’e teşekkür mesajı yayınladı. Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Her defasında vurguladığımız gibi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı geçmişi şehrimiz için şanstır. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe mesajında şu sözlere yer verdi:

“AKSA Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından Ordu’da doğal gaz verilmemiş ilçeler için Doğal gaz Arz Planlama tarihleri açıklandı. Planlamaya göre ilçemiz Gülyalı 2022 yılı yatırım programında yer alıyor. Sürecin yakın takipçisiyiz. Hayırlı olsun. Her defasında vurguladığımız gibi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı geçmişi şehrimiz için bir şanstır. Kendisine teşekkür ediyorum. Açıklanan programın diğer ilçelerimize de hayırlı olmasını diliyorum. Temiz ve konforlu bir yatırım olan doğal gaz, ilçemizin gelişimine de önemli katkılar sağlayacak. Sürecin yakın takipçisiyiz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.”