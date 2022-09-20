Ordu’da FINVER başarısı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki ORTAR AŞ. Tarafından 2 yıl önce başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi’nde büyük başarı sağlandı. 2 yıl önce dönümde ortalama 50 ile 70 kg ürün elde edilirken FINVER projesi sonrası dönümden 110 kg ürün elde edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 2 yıl önce başlatılan ve şu an 460 dönümlük fındık bahçesinde uygulanan FINVER projesi ile atıl durumdaki fındık bahçeleri verimli hale geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki ORTAR AŞ. tarafından yürütülen projede ekipler üreticilerden 5 yıllığına kiralanan bahçelerde sert budama, toprak tahlillerine göre doğru gübre programı oluşturularak taban ve yaprak gübresi uygulaması, mekanik mücadele, yabancı ot temizliği, zararlı ve hastalık etmeni oluşumları ile mücadele için ilaçlama, kış hazırlığı için kireç uygulamasının yanı sıra daha birçok uygulamaları yaparak bölgemize entansif tarım modeli pilot bölgede uygulanmaya devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ORTAR AŞ. Tarafından üreticiden 5 yıl süre ile kiralanan fındık bahçelerinde 2 yıl önce dönümden 50 ile 70 kg ürün elde edilirken FINVER projesi sonrası dönümden 110 kg ürün elde edildi. Proje kapsamında üreticiden kiralanan fındık bahçelerinden elde edilen ürünlerin ilk bölümü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) götürüldü. Üreticilerden kiralandığında 46-47 randıman gelen ürün bahçelerde yapılan uygulamalar sonrası 52,5 randıman olarak tespit edildi.