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Ordu’da e-ticaret dönemi
Ordu’da kırsal alanda üretilen yöresel ürünleri aracısız vatandaşlarla buluşturan E-ticaret dönemi başladı.
Ekonomi 18.01.2021, 15:51
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Ordu’da kırsal alanda üretilen yöresel ürünleri aracısız vatandaşlarla buluşturan E-ticaret dönemi başladı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulu Ordu Tarım A.Ş. (ORTAR) vasıtasıyla yöresel ürün satış noktalarını sanal ortama taşıdı. Ordu’da yetiştirilen 50’ye yakın ürün kurulan sanal satış mağazaları ile alıcılara ulaştırılıyor. ORTAR tarafından alınan yöresel ve organik ürünler www.orduorganik.com ve www.orduorganikpazar.com sanal mağazalar aracılığı ile satışa sunuldu. Üreticilere de ek gelir sağlayan uygulama kapsamında sanal mağazalarda yapılan alışverişlerde ürünler alıcılara 5 gün içerisinde teslim ediliyor.Öte yandan ORTAR, Ordu’da üretilen ancak zamanla unutulmaya yüz tutmuş 10’dan fazla ürünün tekrar üreticiler tarafından üretilmesi ve ekonomiye kazandırılması için yeni bir çalışma başlatarak bu ürünlerin tohumlarının üretilerek yaygınlaştırılması amaçlanıyor.
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