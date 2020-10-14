Ordu’da buğday üretimi başlıyor

Fındık diyarı Ordu’da kırsalda yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını artırmak ve üretime yönlendirmek için başlayan çalışmalar kapsamında, Akkuş ve Mesudiye’deki üreticilere, buğdayın atası olarak bilinen 12 bin 500 kilogram siyez buğdayı tohumu dağıtıldı.



Ordu’da, geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve “Hitit buğdayı” olarak anılan siyezin üretim alanları genişliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, toprağın bereketiyle harmanlanan insan emeği, üreten bir güce dönüştü. Önceki yıl Mesudiye ilçesinde ekimi gerçekleştirilen siyez buğdayından birim alanda elde edilen ürün miktarının fazla olması nedeniyle proje genişletildi. Bu yıl Akkuş ve Mesudiye ilçelerinde yaşayan üreticilere 12 bin 500 kilogram siyez buğdayı tohumu dağıtıldı.



Akkuş ilçesinde gerçekleşen Siyez Buğdayı Dağıtım Töreni’ne, Akkuş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ordu Büyükşehir Belediyesi Teknik İşlerden Sorumlu Koordinatör Dursun Ali Kırmızıtaş, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu, büyükşehir daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.



Hedef kendi kendine yeten Ordu

Dağıtım töreninde bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Teknik İşlerden Sorumlu Koordinatör Dursun Ali Kırmızıtaş, “Düşünen, üreten ve yarışan Ordu sloganıyla bizlere yol gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destekleriyle bugün üreticilerimize siyez buğdayı dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Sayın başkanımızın üreten Ordu sloganının açılımı kendi kendine yeten bir Ordu’dur. Ulaşım, üstyapı, su, turizm, sanat gibi çalışmaların yanında Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızca tarım alanında da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Üreticilerimize olan desteklerimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.



Buğday üretimini artacak

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu, “İlimizde yaklaşık olarak 28 bin dekarlık arazide buğday üretimi yapılmaktadır. Akkuş ilçemizde yaptığımız araştırmada 26 bin 300 metre âtıl arazi olduğunu tespit ettik. Ordu Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla yaptığımız istişareler sonrası bu alanları siyez buğdayı ile üretime açmak için çalışma başlattık. Amacımız buğday üretimi artırmak ve daha geniş alanlara yaymak” diye konuştu.