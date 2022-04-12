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Ordu’da atıl araziler üretime kazandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarımsal alandaki kalkınma hamlesi her geçen gün büyüyor.

Ekonomi 12.04.2022, 14:29
Ordu’da atıl araziler üretime kazandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarımsal alandaki kalkınma hamlesi her geçen gün büyüyor.

“Kendi kendine yeten bir Ordu” sloganıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Mesudiye ilçesindeki üreticilere 31 bin ton arpa, yulaf, yeşil mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı. Yeni tohum dağıtımıyla birlikte 3 bin 500 dekar atıl arazi daha üretime açıldı. Kent genelinde üretime kazandırılan atıl tarım arazisi miktarı 17 bin 500 dekara yükseldi.

Ordu’da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu yeni tarım projeleriyle de üretim seferberliği başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında üreticilere, 31 tonu Mesudiye ilçesinde olmak üzere, il genelinde yaklaşık 50 ton arpa, yulaf, yeşil mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı.

Mesudiye ilçesinde gerçekleşen dağıtım törenine, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav ve üreticiler katıldı.

3 bin 500 dekar daha üretime kazandırılacak

Dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, arpa, yulaf, yeşil mercimek ve nohut tohumlarının toprakla buluşmasıyla birlikte, 3 bin 500 dekar tarım arazisinin daha üretime kazandırılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen projelerle birlikte, kent genelindeki 14 bin dekar atıl tarım arazisinin değerlendirilerek üretime kazandırıldığını belirten Ultav, “Özellikle fındık tarımının diğer ilçelere göre daha az yapıldığı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde adeta bir üretim seferberliği başlatıldı. Üreticilerin de projelere ilgili göstermesiyle her geçen gün ekili alanlar artıyor. Yeni tohumlarla birlikte bu rakam 17 bin 500 dekara çıkacak” dedi.

Başkan Gül’den Başkan Güler’e teşekkür

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, “Mesudiye ilçemiz tarım ve hayvancılık yolunda ilerliyor. İlçemizi tarım hayvancılık ve iç turizm noktasında en yükseğe taşımak için çalışmalar devam ediyor. Bizlere bu yolda büyük destekler veren Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Destekler devam edecek

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise “Yeter ki siz çalışın biz sizlere her türlü desteği vereceğiz ve ekilmedik alan bırakmayacağız demiştik. Bu kapsamda bakanlığımız, DOKAP ve büyükşehir belediyemizin destekleriyle üretime devam ediyoruz. Yeni dağıtımla birlikte 3 bin 500 dekar daha atıl tarım arazisini üretime açacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından üreticilere 20 ton arpa tohumu, 9 ton yulaf tohumu, 1 ton yeşil mercimek ve 900 kilogram nohut tohumu olmak üzere toplam 30 bin 900 kg tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

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