Ordu’da 2 girişimci kadın, markalaştırdıkları kedi kumunu dünyaya satıyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ahsen Soydan ve 40 yaşındaki Esra Gerçeker, kurdukları ufak tesiste ürettikleri kedi kumunu markalaştırarak dünyaya açıldı.

Ünye’de yaşayan 3 çocuk annesi Ahsen Soydan ve 2 çocuk annesi Esra Gerçeker, pandemi döneminde evcil hayvanların bakımının artması sonrası ailelerinin desteğiyle girişimde bulundu. 2022 yılının Mart ayında Ünye’de açtıkları ufak tesisle dünyaya açılarak 20 ülkeye ihracat yapan iki kadın, ülke genelinde ise 12 bin kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Özellikle açtıkları çeşitli sosyal medyalar üzerinden başarılı satışlar gerçekleştiren girişimci kadınlar, şimdilerde ise Ünye’de bulunan tesislerini büyütmeye hazırlanıyor.

“Gurur duyuyoruz”

Karadeniz Bölgesi’nden üretilerek dünyaya gönderilen bentonit madeninin kedi kumuna dönüştürülerek dünyaya satışının ülke ekonomisine önemli katkı sağlandığını ifade eden 38 yaşındaki Ahsen Soydan, “Biz Esra ile birlikte uzun yıllardır arkadaşız. Pandemi ile birlikte ülkemizde evcil hayvanların bakımının artması bizim dikkatimizi çekti. Biz de kedi kumunun evcil hayvanlar açısından faydalı olduğu gördük. Yakınlarımızın da desteğiyle kedi kumunun üretilmesi veya ihracatı Türkiye’ye ve dünyaya ilçemizden sağlanıyor. Bununla beraber Esra arkadaşımla birlikte bu işe girmek için fikir ürettik. Sektöre aslında bir eczacı bakışı farkındalığı kazandırarak ülkemizde 12 bin kedi dostumuza ulaştık. Yine dünya genelinde 20 ülkeyle distribütörlerimizi sağladık. Bu yüzden bu girişimimiz küçük hayallerle başlayarak büyüyerek devam etti. Karadeniz Bölgesi’nden dünyaya üretilerek gönderilen bentonit madeninin aslında kedi kumunda ve ülke ekonomisinde önemli bir etkendir. Bir kadın olarak bizde ülkemize, ekonomiye ve sektöre kattığımız değerden dolayı gurur duyuyoruz. Yapamayız diye bir şey olmadığını biz yaşayarak görmüş olduk” dedi.

“Ailelerimizin desteğiyle ve girişimlerimizle 11 ülkeye ulaştık”

Geçen yıl açtıkları ufak tesisle büyüyerek 11 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen 40 yaşındaki Esra Gerçeker, "Pandemi döneminde bu sektörün önemli olduğunu ve büyüdüğünü gördük. Ahsen’le sohbet ederken Ordu’da Ünye ve Fatsa ilçelerinin bu alanda dünyada lider olduğunu gördük ve birlikte bu işi yapmaya karar verdik. İlk önce iki kadın olarak yurt dışına gönderim konusunda çalışmaya başladık. Şu anda 11 ülkeye ve 20’den fazla distribütöre ulaştık. Özellikle ilk olarak orta doğuya başladığımız bu serüvenimizde Suriye, Irak, İran, Lübnan, İsrail, Mısır ve Fas gibi ülkelere dağıtıma başladık. Gerek deniz yoluyla veya gerek kara yoluyla neden yurt içinde markamız duyulmasın dedik ve sosyal platformlara açıldık. İlk olarak küçük satışlarla başladığımız işimizde daha sonra büyümeye başladık. Yine Fatsa’da bulunan üretim tesisimizi Ünye’ye taşıyarak buradaki tesisimizi büyüterek istihdam odaklı çalışmaları yürüteceğiz. Yurt dışında özellikle ofis kurma konusunda girişimlerimiz olacak. Çok büyük hayallerimiz var ve ben ikimizin başaracağına inanıyorum” diye konuştu.