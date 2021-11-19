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Ordu-Mardin hattı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında ‘Kardeş Oda Protokolü’ imzalandı.

Ekonomi 19.11.2021, 17:45
Ordu-Mardin hattı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) arasında ‘Kardeş Oda Protokolü’ imzalandı.

OTSO’nun İskenderun, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerine düzenlediği Güneydoğu İstişare ve İş Gezisi kapsamında MTSO’na ziyaret düzenlendi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, imzalanan protokolün iki oda için hayırlı olmasını temenni etti. Tutaşı, “Ülkemizin ve bölgelerimizin kalkınması adına gerçekleştirilecek her türlü çalışmada, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası olarak işbirliğine hazırız. Bundan sonra iki oda olarak iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

OTSO Başkanı Servet Şahin, Ordu’nun ekonomik, tarım, turizm ve sosyal potansiyelini anlatan bir konuşma yaptı. Şahin, Ordu’dan başlayan ve Mersin’de biten Karadeniz-Akdeniz yolunun kuzey ve güney illerini birbirine yakınlaştıracağını vurguladı. Şahin, “Karadeniz-Akdeniz diye bir yolumuz var. Bu yol hattında Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay illeri var ama bu yola çok yakın olan 42 tane de ilimiz var. Bu yoldan faydalanacak bir ilimizde Mardin olacaktır. Bu yol tamamlandığında bizler Mardin’in tarihini yakında görme imkanımız daha da artacaktır. Turizmde önemli rol alan iki şehir bu yol ile turizmini daha da geliştirecektir. Bizler Mardin’de tarihi dokuyu görmek için 8-10 saat gibi kısa bir sürede Mardin’e gelirken, sizlerde mavi ile yeşilin bir arada olduğu ilimize kısa sürede gelmiş olacaksınız. Sizlerin Ukrayna’ya, Roma’ya ve Rusya’ya ihracatınız olduğunda, bu yol ile birlikte Akdeniz’i, Ege’yi, Marmaray’ı dolaşmayacak direk Karadeniz’e oradan Rusya’ya, Romanya’ya, Ukrayna’ya ulaşacaksınız. Bu yol ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Kardeş Oda Protokolü iki ilin birbirleri ile yapacağı ticareti de geliştirecektir. Sizlerle birlikte çalışarak ticaret hacmimizi artırmak istiyoruz. İnşallah birlikte güçleneceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin ve MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı kardeş oda protokolünü imzaladı. Ziyaret programı, karşılıklı hediyeleşmenin ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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