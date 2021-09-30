Ordu kivisinde ’erken hasat’ uyarısı

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivinin erken hasat edilmesi durumunda, ürünün depo ömrünün kısalacağını ve kalitesinin düşeceğini belirterek, üreticilere bu yönde uyarılarda bulundu.

Türkiye’de, Yalova’dan sonra en fazla kivi üretiminin yapıldığı Ordu’da, fındığın yanında üreticilerin yaklaşık 25 yıldır önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivide bu yıl rekolte kaybı bekleniyor. Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar geçmiş yıllarda ‘zengin meyvesi’ olarak adlandırılan ve içerisinde bulundurduğu vitaminler ile şifa kaynağı olarak görülen kivinin erken hasat yapılması durumunda hem depo ömrünün kısalacağını hem de kalitesinin düşeceğini belirterek, üreticilere uyarılarda bulunuyor.

“Erken hasat konusunda üreticilerimiz dikkat etmesi gerekiyor”

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uzunlar, bölgede fındıktan sonra üreticisine en çok kazandırılan tarım ürününün başında kivinin geldiğini söyledi. Kivinin bu yılki hasadına yaklaşık bir ay süre kaldığını kaydeden Uzunlar, “Ordu, Yalova’dan sonra ilk sırayı alıyor ancak aroma konusunda Ordu kivisi daha kaliteli. Bu sene yaklaşık bir ay civarında bir süre kaldı. Ancak bu kivinin aroması 6 buçuk ile 7’yi bulmadan toplanmaması lazım. bu toplanırsa hoş olmaz. Erken toplayıp satan arkadaşlara rica ediyoruz, hem depo ömrü kısalıyor, hem de aroması azalıyor. Ordu kivisinde coğrafi işaret belgesi var, onu da zedelemiş oluyor. Bu nedenle erken hasat konusunda üreticilerimizin dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.

“Geçtiğimiz yıl Ordu’ya getirisi yaklaşık 48 milyon TL”

“Ordu’ya getirisi, fındıktan sonra en fazla katma değer üreten ürün kivi ama bu sene şuan için bir şey söyleyemeyiz çünkü tam fiyatlar oturmadı” diyen Uzunlar, “Geçtiğimiz yıl 8 bin ton civarında kivi olmuştu, bu da yaklaşık 48 milyon TL Ordu iline bir katma değer kazandırmış oluyor. bu da Ordu için güzel bir para. Bu sene umarım onun üzerine çıkar, çünkü kivinin fiyatı yukarıya çıkacak diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Ordu kivisinde pazar sorunu da yaşanmadığını ve talebin fazla olduğunu kaydeden Uzunlar, üreticilerin Ordu kivisine talep gösterdiklerini aktardı.