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Ordu-Giresun’dan Almanya seferleri yeniden başlıyor

Ordu-Giresun Havalimanından Almanya seferleri yeniden başlıyor.

Ekonomi 12.08.2021, 16:13
Ordu-Giresun’dan Almanya seferleri yeniden başlıyor

Ordu-Giresun Havalimanından Almanya seferleri yeniden başlıyor.

Geçen yıl pandemi sebebiyle iptal edilen yurtdışı uçuşlarının yeniden başlatılmasına yönelik oluşan kamuoyu baskısı üzerine girişimlerde bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Almanya seferlerinin 28 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Vali Sonel, “28 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Ordu -Giresun Havalimanından yurtdışına Almanya’nın Münih, Frankfurt, Düsseldorf ve Berlin uçuşları olacaktır” dedi.

Vali Sonel, destekleri için Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve THY Genel Müdürü İlker Aycı’ya teşekkür etti.
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