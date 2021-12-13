Ordu-Giresun Havalimanı’ndan 11 ayda 677 bini aşkın yolcu uçtu

Ordu-Giresun Havalimanı’nda 2021 yılının 11 ayında 677 bini aşkın yolcu taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ordu-Giresun Havalimanı’nın 2021 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ordu-Giresun Havalimanı’nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 69 bin 412 oldu.

Kasım ayında, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 535’e ulaştı. Ayrıca kargo trafiği ise Kasım ayında toplamda 511 ton oldu.

2021 yılının Ocak-Kasım ayları arasındaki 11 aylık dönemde ise yolcu trafiği 677 bin 947, uçak trafiği 5 bin 325, yük kargo trafiği ise 5 bin 995 ton olarak gerçekleşti.