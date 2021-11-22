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Ordu-Diyarbakır hattı güçlenecek

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile ‘Kardeş Oda’ protokolü imzaladı.

Ekonomi 22.11.2021, 12:24
Ordu-Diyarbakır hattı güçlenecek

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile ‘Kardeş Oda’ protokolü imzaladı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası İskenderun, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerine düzenlediği Güneydoğu İstişare ve İş Gezisi kapsamında son olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır’da bir araya geldi. İki il arasında gecikmiş bir birliktelik olduğunu ifade eden DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel zenginliği ile Türkiye’nin en önemli kentlerinin başında yer aldığını belirtti.

Özellikle kültür turizmi açısından zengin bir kent olduklarını belirten Kaya, “Tarihi yapıların ortaya çıkmasıyla turizm sektöründe son yıllarda daha da güçlenmiştir. Diğer bir önemli gelir kaynağımız ise tarımdır. İlimiz tek başına bir tarım kentidir. Diyarbakır’da ülkemiz için önemli olan buğday, pamuk gibi tarım ürünleri üretilmektedir. Geciken sulama projemizin, yani GAP Projemizin bitmesi ile birlikte yüzde 70 kadar tarım alanımız sulamaya açılacaktır. Bu proje ile birlikte Diyarbakır Türkiye’nin tek başına birçok tarım ürünü ihtiyacını karşılayacak duruma gelecektir. Son dönemlerde başta tekstil olmak üzere sanayi sektöründe de bir gelişim göstermekteyiz” dedi.

“Her türlü desteğe hazırız”

Şu anda 3’cü OSB’nin yapım aşamasında olduğunu, tekstil emek yoğunluğu olan bir sektör olduğu için özellikle İstanbul’dan çok sayıda firmanın Diyarbakır’a yatırım yapmaya başladığını kaydeden Kaya, “Şu ana kadar OSB’de 70 tane fabrikaya yer verdik ve bunların 20 taneye yakını imalata başladı. Diyarbakır’a yatırım yapmak isteyen sanayicimiz için yer sorunumuz bulunmamaktadır. Son yıllarda alt yapı ile ilgili sorunlarımız da kalmamıştır. İlimiz aynı zamanda Suriye’ye, Irak’a yatırım yapmak için güzel bir konumdadır. Tabii, Suriye’yle son yıllarda ticaretimiz de biraz düşüş yaşanmaktadır. Ancak şu anda Suriye yeni bir yapılaşma döneminde, bu yapılaşma sürecinde Ordu’dan Suriye’ye iş yapacak firmalarımıza Diyarbakır TSO olarak gerekli desteği sağlarız. Onlara kiminle iş yapacağı konusunda desteklerimizi esirgemeyiz. Siz değerli Ordulu yatırımcıların da ilimize yatırım yapmasını beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Yatırımcıları bekliyoruz”

OTSO Başkanı Servet Şahin de Ordu’nun ekonomik potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Şahin, “Ordu Karadeniz’in tam ortasında, Mersin’den sonra en uzun ve en güzel sahile sahip bir ilimizdir. Hatta ilimizin bir ilçesi sakin şehir unvanı ile tam bir turizm şehridir. Ordu sizlerin de bildiği gibi dünya fındığının dörtte birini, Türkiye fındığının da üçte birini üreten il konumundadır. Fındık ilimizin en önemli ihraç ürünüdür. Ancak bizler fındığı çuvalda satıyoruz, fındığı çuvalda değil de entegre ürün olarak satmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Yaklaşık 3 milyar dolar fındık ihracatının, 1 milyar dolarını sadece Ordu karşılamaktadır. Yine Türkiye’deki toplam bal üretiminde yüzde 16,5’lik paya sahip ilimiz 17 bin 213 tonluk üretimi ile birinci sıradadır. Kivi üretiminde de Yalova’dan sonra ikinci il konumundayız. Ancak ilimizde hala soğuk hava depoları yetersiz, kivi suyu fabrikamız hala yok. Bu tür yatırımlar için sizleri ilimize bekliyoruz. Aynı zamanda dünya bentonit üretiminin yüzde 75-80’ni Ordu’da yapılıyor. Bu üretilen bentonitten 60-70 milyon dolar döviz gelirimiz bulunuyor” açıklamalarında bulundu.

“Ordu-Diyarbakır işbirliğini güçlendirmek istiyoruz”

Ordu’nun organize sanayi bölgesinin son yıllarda emek gücü çok olan tekstil fabrikaları sanayisinde başı çektiğini, yeni yapılacak OSB ile de daha fazla tekstil yatırımcısının Ordu’ya geleceğini vurgulayan Şahin, Ordu-Diyarbakır arasında ticaretin daha fazla olması gerektiğini kaydederek şöyle konuştu: “Bu birliktelik geç kalınmış bir birliktelik. İki il arasında ulaşımı kolaylaştıracak Karadeniz Akdeniz yolu, 5-6 km’lik kısmı hariç bitmiş durumda. Artık iki il arasında ulaşım sıkıntımız yok. Sizdeki iş insanları bizim ilimize, bizdeki iş insanları sizin ilinize rahatlıkla yatırım yapabilir. Oda olarak bizim yapmamız gereken taşın altına elimizi koymamızdır. Bizler Diyarbakır’ı seviyoruz, Diyarbakır’a gelerek ticaret yapmak istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya gelmeyi umuyoruz.”

Konuşmaların ardından kardeş oda protokolünü imzalayan Şahin ve Kaya, işbirliğine hazır olduklarını ifade ettiler.

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